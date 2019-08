Línea directa Jorge Eduardo Arellano

Se agita discusión universitaria y legal acerca de los fumadores

Nicole Chavarría y Ary Neil Pantoja

Por lo menos dos de cada diez universitarios son fumadores activos. Son hombres en su mayoría, aunque la dependencia de la nicotina está más acentuada en las mujeres. Son datos presentados por representantes de siete casas de estudio capitalinas, quienes ayer se dieron cita en el primer foro universitario “Por un ambiente libre de humo de tabaco”, mientras los diputados en la Asamblea Nacional ayer endurecían la regulación de este hábito mediante una resolución.



Los representantes de las Almas Máter sostuvieron un encuentro en la Universidad de Iberoamericana de Ciencias Tecnológicas, Unicit. Inició a las nueve de la mañana y concluyó a las cuatro de la tarde, con la presencia de representantes de la sociedad civil y estudiantes de las carreras de medicina de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), Universidad Nacional Central (UCN), Universidad Evangélica de Nicaragua (Uenic), Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) y la Universidad Católica de Nicaragua (Unica).



Dos casos concretos son la UCN y la Unicit, donde se prohibió la venta de cigarrillos dentro del recinto universitario. “En nuestra universidad, por ejemplo, ya no venden cigarros en los bares, aunque hay gente que todavía los lleva de su casa”, dijo Alexander Flores, estudiante del cuarto año de la carrera de Medicina de la UCN.



Durante las discusiones, los participantes tuvieron la oportunidad de expresar sus dudas y comentarios referentes a causas, consecuencias y tratamientos para abandonar este vicio. Igualmente, se informó que en varias universidades ya existen comités antitabaco, que se encargan de realizar campañas para concienciar a sus compañeros.



Por otra parte, y a la misma hora, los diputados ante la Asamblea Nacional ayer aprobaron una resolución para obligar a las autoridades correspondientes a garantizar el cumplimiento de la Ley 224, que protege los derechos de los no fumadores y que, entre otras cosas, contempla la prohibición de fumar en lugares cerrados y entidades públicas.



La ley especifica los lugares donde es prohibido fumar, pero además obliga a los dueños de locales públicos --como restaurantes, discotecas, etc.--, donde hay grandes concentraciones de personas, a destinar lugares para los fumadores, separados de las personas no fumadoras.



El reglamento de la ley contempla las sanciones pecuniarias a quienes incumplan con estas disposiciones, que consisten en multas que van desde los un mil a los 6 mil córdobas, para los dueños de estos locales; y de 500 córdobas para los conductores de transporte público colectivo y selectivo que fumen mientras ejercen su labor.



Managua no aguanta un temporal ni otra Alma

Edgard Barberena S.



Si entra un temporal a Managua, la ciudad colapsaría, aseguró el vicealcalde Neri Leiva Orochena, tras anunciar que el estreno del invierno significó desembolsar 10 millones de córdobas para reparar las calles destruidas.



Los trabajos iniciaron este miércoles en la pista suburbana, dañada por las últimas lluvias que azotaron la capital. “Si hay lluvias fuertes durante varios días, la alcaldía no tendrá capacidad para reparar los daños”, confesó.



Leiva indicó que el despale en la cuenca sur, conocida como Las Sierras, ha provocado que las aguas tengan un impulso tan fuerte que las micropresas resultan inútiles para la retención.



“Ya las 16 micropresas de contención que la alcaldía ha instalado en diversos puntos del municipio no dan abasto para quitarle fuerza a la cantidad de agua que baja de los municipios que están en altura”, expuso.



El martes, el vicealcalde estimó que es tanto el daño, que requerirán de nuevas partidas para enfrentar la emergencia. No descartó que el edil capitalino, Dionisio Marenco, solicite al Concejo una partida adicional a través de una reforma presupuestaria, lo que afectaría otros programas de mejoramiento de los distritos.



Convocan a empresas al concurso de “Producción más Limpia”

Nery García

Con el objetivo de promover prácticas eficientes en el uso de la energía eléctrica para mejorar la competitividad, productividad y desempeño ambiental en las empresas nicaragüenses, el Comité del Premio de “Producción más Limpia” convocó por tercer año a las diferentes compañías del país a participar en esta iniciativa.



Según los organizadores, el premio constituye un reconocimiento para las empresas que participan y que contribuyen con esta iniciativa en la continua aplicación de una estrategia ambiental preventiva integrada a los procesos, productos y servicios para incrementar la eficiencia y reducir los riesgos a los humanos y al ambiente. La convocatoria la realizaron ayer en “Don Pan”, ubicado detrás del edificio BAC en carretera a Masaya.



Las compañías que estén interesadas en participar pueden solicitar información al Centro de Producción más Limpia de Nicaragua (CPmL-N), ubicado en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), o bien pueden llamar al número telefónico 278-3136.



También pueden visitar el sitio web oficial (cpmlnic.org.ni) o solicitar información al comité integrado por el Mific, Marena, Magfor, Minsa, Inpyme, Cadin y APEN. Las empresas ganadoras obtienen un trofeo o placa conmemorativa, y la ventaja de poder utilizar el logotipo del premio en dos categorías: excelencia y en marcha.