Familias a orillas de la muerte

El ambientalista Kamilo Lara recomendó a la Alcaldía de Managua un plan emergente e incluso el uso de la fuerza pública para reubicar a las familias que asentadas junto a varios cauces de Managua.



El llamado del presidente del organismo SOS Ambiente es para evitar que ocurran tragedias debido a la velocidad que toman las corrientes aguas abajo de El Crucero.



“Las 16 micropresas construidas por la Alcaldía de Managua para reducir la fuerza de las aguas ya no dan abasto, porque la velocidad en su caída oscila entre 80 y 85 metros cúbicos por segundo”, estimó. Lamentó que no hubo una oportuna limpieza de estos reductores y sólo con las primeras lluvias es que se acordaron de hacerlo.



Se han dedicado a instalar más infraestructura económica en la Cuenca Sur que micropresas, lo que conlleva la amenaza de un aluvión en la capital que ya demostró su alta vulnerabilidad, advirtió.



Un aluvión contra Aeropuerto

Lara dijo que el sitio donde está el Aeropuerto Internacional es uno de los más vulnerables.



“Podemos verlo claramente en el sector del barrio El Rodeo y todos sus alrededores, producto mismo del manejo inadecuado que se ha dado en el sector de Sabana Grande”.



Lara ha recomendando trasladar el Aeropuerto a Punta Huete, al otro lado del Lago de Managua.



La Pista Suburbana

Sobre la Pista Suburbana dijo que siempre había dicho que nunca fue el mejor sector para abrir esa vía alterna de comunicación, pues pasaba por uno de los sitios más vulnerables.



En cuanto a los 80 puntos vulnerables identificados por la Alcaldía, subrayó que es resultado “del desmadre que se ha venido haciendo con la Cuenca Sur en los últimos 40 años”.



“Nosotros hemos insistido que no necesariamente es por el problema de las urbanizadoras, sino que es la sumatoria de todas las actividades económicas irregulares que se han hecho en la zona alta de Managua”.



“Estamos siempre maquillando los problemas que se dan en la capital”, expresó. “Las intensas lluvias tienen el potencial de desencadenar deslizamientos de tierras y flujos de escombros en las zonas con mayores pendientes, alertó”.