El Minsa y el INSS hacen como que no existen Enfermos de Alzheimer sumergidos en el olvido

La Junta Directiva de la Fundación de Alzheimer de Nicaragua, Faden, criticó la displicencia del Ministerio de Salud, Minsa, para ofrecer atención a las personas que sufren esta dolencia.



“Está enfermedad no está cubierta en el sistema sanitario público”, se lamentó el doctor Eddy Zepeda, Secretario de Faden, quien criticó la falta de apoyo de las autoridades del Minsa y del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, a esta asociación, que ofrece a los pacientes y familiares charlas educativas y da el apoyo que no encuentran en el sistema público. Los enfermos de Alzheimer son víctimas de una patología neurológica que afecta a una de cada 2,000 personas, en su mayoría son personas de la tercera edad.



Los familiares de un enfermo de Alzheimer en Nicaragua deben invertir por lo menos 10 mil córdobas mensuales en medicamentos, estimaron los miembros de la Fundación.



Faden ofrece a los pacientes, en su mayoría ancianos de 60 a 85 años, capacitaciones a sus familiares, atención psicológica, además de organizar distintas actividades en su beneficio.



“La enfermedad no tiene cura, el tratamiento lo que hace es mantener al paciente realizando actividades”, explicó el doctor Zepeda.



La displicencia de las instituciones para con estos pacientes es tal, que después de varias semanas de organizar la actividad lograron conseguir un local de la Alcaldía de Managua, sin embargo a última hora les negaron el acceso al lugar.



“Nos dejaron sin local porque le dieron prioridad a una borrachera que se dio en ese sitio”, se lamentó Zepeda.



El médico estimó en unos 15 mil el total de pacientes que sufren la enfermedad en Nicaragua.