Pero vocero de Fenosa dice que no es cierto Hospital Infantil reporta apagones

El director del Hospital Infantil “Manuel de Jesús Rivera”, Gerardo Mejía, denunció ayer que Unión Fenosa ha estado cortando el suministro de energía durante las últimas dos semanas al centro hospitalario.



“Hago un llamado a Unión Fenosa, hemos tenido problemas con el abastecimiento de energía eléctrica, los ventiladores se quedan sin funcionar y puede ser fatal”, afirmó el doctor Mejía.



Dijo que durante uno de los apagones de los últimos días, la planta propia del Hospital les falló por algunos segundos y varios niños que se encuentran con los ventiladores estuvieron en riesgo innecesariamente.



“Hago un llamado a Unión Fenosa para que respeten, y no es un problema en un transformador, pido que nos apoyen en ese sentido”, afirmó el galeno. Dijo que el presupuesto del hospital también se ha visto afectado.



El gerente de Comunicación de la transnacional española, Jorge Katín, desmintió los señalamientos del doctor Mejía, y dijo que ningún hospital tiene racionamientos de energía.



“A menos que haya fallas como ocurrió ayer en el Hospital ‘Lenín Fonseca’, no hemos recibido ninguna llamada, no hay ningún racionamiento, y cuando ha habido fallas, nuestras cuadrillas están prestas a resolver”, expresó Katín.



Indicó que el Hospital “Oscar Danilo Rosales” quedó 12 horas sin energía, y sus cuadrillas, inmediatamente que se produce el aviso “atendimos la emergencia”.



“Cuando hay problemas de este caso, hay llamadas del despacho del ministro, para que prioricemos: nos resulta extraño lo que dice el director de ‘La Mascota’, pues ellos tienen los canales a los cuales acudir”, agregó.