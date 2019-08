Nadie explica alza de 1.42% en la luz

Todos los funcionarios del Gobierno y los ejecutivos de Unión Fenosa se escondieron luego que subiera este domingo de forma sorpresiva el precio del servicio de energía eléctrica en 1.42%. No obstante, nadie protestó y tampoco se plantó en las calles del país, pese a que cada cliente ahora paga más de 22 córdobas por cada 100 que pagaba hace un año. Sólo unos pocos se quejaron, entre ellos, los miembros de la Red de Consumidores.



Gonzalo Salgado, coordinador de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores (RNDC), exigió transparencia a las autoridades pues nadie anunció dicho incremento, “lo que deja mucho que desear de parte de las autoridades que están al frente de ese tema”, refirió.



Agregó que todo hace indicar que ese ajuste es parte de los acuerdos logrados entre Fenosa y el Gobierno, lo que incluye una fórmula automática para calcular y aplicar los ajustes a la tarifa cada mes. Esa fórmula es condición del Fondo Monetario Internacional (FMI), y significa, según Salgado, que contrario a las declaraciones del presidente Daniel Ortega, el gobierno está cediendo ante las presiones del organismo.



Salgado condenó que las autoridades del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y del Instituto Nicaragüense de Energía (INE) no den la cara para explicarle a la ciudadanía las razones del alza en los precios de la electricidad y los combustibles, y hasta han evitado dar copia de los acuerdos logrados entre el gobierno, la compañía petrolera Esso Standard Oil, Fenosa y el FMI.



Eso, según Salgado, deja entrever que el ajuste en la tarifa eléctrica, más que una realidad es una falta de transparencia de las instituciones competentes, lo que manifiesta que el gobierno y las compañías mencionadas ocultan información a la gente con el fin de sacar ventaja.



Recordó que ahora el gobierno será dueño de un 16 por ciento de las acciones de Fenosa, y parece ser que está intentando a toda costa conseguir fondos a través ajustes tarifarios. “Pero deberían aclarar este asunto”, recomendó.



“Con todo el respeto que se merece el ingeniero (David) Castillo (titular del INE), me parece irresponsable de su parte, como dirigente del ente regulador y como una persona que se ha caracterizado de informar a la población con anticipación sobre los ajustes, que ahora no lo haga… esto te deja de manifiesto que hay algo de fondo que no están ocultando”, insistió el coordinador de la Red.



EL NUEVO DIARIO intentó conocer la versión de parte de las autoridades del MEM, pero María Antonieta Santos, Relacionista Pública de esa cartera, ayer no se encontraba en su oficina, según dijo Cristian García, analista del área de Relaciones Públicas.