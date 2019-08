Línea Directa Jorge Eduardo Arellano

09 Junio 2008 |

9:07 p.m. |

END

“Les salió la virgen” a Fenosa y a la Policía en el Reparto Schick

Nery García

Más de 500 familias del Reparto Schick, al sur de Managua, permanecieron por más de 48 horas sin el servicio de energía eléctrica debido a que un grupo de jóvenes de ese sector no permitían que las brigadas de mantenimiento de Unión Fenosa repararan los daños a las redes de distribución eléctrica.



Según un comunicado emitido por Fenosa, desde la mañana del pasado sábado el sector ubicado al suroeste del tanque rojo del Reparto Schick estaba sin el servicio producto de una avería en los sistemas eléctricos, pero hasta la madrugada de ayer no se había reparado porque los técnicos de esa empresa y efectivos policiales fueron apedreados por grupos vandálicos.



Ayer por la tarde, Jorge Katín, Gerente de Comunicación de Fenosa, informó en una nota de prensa que a eso de las once de la mañana de este lunes fue restablecido el servicio, luego de reparar la falla, que consistía en un fusible quemado. Agregó que los operarios de Fenosa fueron acompañados por policías para garantizar el orden.



“Disnorte-Dissur hace un llamado a sus clientes a permitir el acceso de nuestros operarios y garantizarles toda la seguridad posible a fin de cumplir con las reparaciones debidas y garantizar la eficiencia del servicio”, finaliza el comunicado.



Demandan apoyo y visitas para el Club de la Tercera Edad

Verónica Salazar R.



COLABORACIÓN / NANDAIME

La delegada del INSS en Granada, Marling Box, llamó a la población a ofrecer su apoyo para la remodelación y equipamiento de la Casa del Adulto Mayor, con el propósito de que aquellas personas que requieran de afecto o distracción en sus hogares, lo encuentren en este lugar.



Precisó que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, ya adquirió la casa en pago por parte de la Alcaldía de Granada, y que con su remozamiento se convertirá en el Club de la Tercera Edad. El edificio se encuentra ubicado en Villa Sandino.



Box informó que el costo del proyecto es de 72 mil 155 dólares, que incluye mobiliario, equipos, un microbús y el pago de los servicios básicos y salarios de personal especializado por un año. El programa lo coordina Ángela González.



Precisó que el Proyecto Educativo Laboral, de Salud y Cultural para el Adulto Mayor (Pelscam), cuenta con profesionales de la salud, terreno, paredes, mesas y sillas; no obstante, aún faltan equipos médicos y también materiales o instrumentos para la capacitación en diferentes prácticas artísticas. Se espera que las personas o empresas apoyen esta noble causa.



A esta casa pueden asistir todas aquellas personas cuyas pensiones sean pequeñas, que requieran de afecto, distracción o que quizás vivan solos. El grupo inicial será de 100 jubilados y jubiladas, de tal manera que dejen de reunirse en los parques y tengan un lugar propio en el que puedan compartir su café, bailes y conversaciones propias de su interés, sostiene Box.



Brigadas para prevenir robos y violencia en Estelí

Máximo Rugama

ESTELÍ

La delegación de la Policía Nacional en Estelí incrementó acciones dentro de un plan que busca brindar mayores niveles de seguridad y protección a los estudiantes de los distintos niveles de educación, en los momentos que entran o salen de sus centros de enseñanza.



Las autoridades aumentaron la protección en tales actividades debido a que varios muchachos han sido víctimas de robo con violencia o intimidación de parte de delincuentes comunes.



El comisionado Roberto José Gómez Laínez, jefe de Seguridad Pública de la Policía esteliana, señaló que en estas tareas están involucrando a los estudiantes de secundaria. Han orientado a los jóvenes para que tomen las medidas de precaución y evitar los robos.



Asimismo, se encuentran fortaleciendo la organización de unas 35 Brigadas Estudiantiles de Tránsito (BET), con el fin de prevenir los accidentes automovilísticos. Según el comisionado Gómez Laínez, en los colegios donde no hay brigadas las están organizando, y en otros centros las están consolidando a través de capacitaciones.



ALMA inicia limpieza de 700 basureros ilegales

Edgard Barberena S.



Cuadrillas de la Alcaldía de Managua iniciaron ayer la limpieza de 700 basureros ilegales ubicados en diversos puntos de la capital. El vicealcalde Neri Leiva Orochena dijo que estos basureros improvisados incrementan a diario y “tenemos que atenderlos”.



El número dos de la comuna aprovechó la presencia de los periodistas para llamar a la población a que no siga depositando la basura en esos botaderos ilegales. “Estamos garantizando la recolección de la basura en un ciento por ciento con nuestra flota vehicular “, señalo el vicealcalde.



Sobre informaciones periodísticas de que la basura se estaba acumulando en los hospitales, el vicealcalde negó la versión, y aseguró que el pasado viernes visitó el Hospital “Manolo Morales”, donde constató que los contenedores estaban vacíos.



La comuna capitalina cuenta con 52 camiones recolectores de basura, más otros camiones que atienden los hospitales de la capital. Finalmente, el vicealcalde confirmó que la cantidad de basura que antes se recolectaba diario aumentó a un mil 400 toneladas diarias.