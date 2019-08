Línea Directa

CARACAS, VENEZUELA | Ago. 28, 2019, 10:45 a.m.

CARACAS, VENEZUELA | Ago. 28, 2019, 11:41 a.m.

10 Junio 2008 |

10:49 p.m. |

87 familias reciben zinc de Cruz Roja

La Cruz Roja Nicaragüense, en conjunto con socorristas de Juigalpa, Santo Tomás, Policía Nacional, Ejército de Nicaragua y brigadas comunales, hizo entrega de 2 mil 449 láminas de zinc a 87 familias damnificadas por el reciente tornado que azotó el poblado de Múhan, en Villa Sandino, Chontales.



Entre los beneficiados se encuentran 35 familias del barrio Pancasán 1, con 982 láminas, así como también Pancasán 2, con 514 láminas para 29 familias. El restante (953 láminas de zinc) fueron distribuidas en el barrio “Pedro Joaquín Chamorro”, dándole techo a 23 familias más. CRN manifestó, que esta gran cantidad de zinc se encontraba almacenado en las bodegas de dicha institución desde la época del huracán Mitch.



Autoridades del ente humanitario expresaron que ante la emergencia suscitada por la tormenta Alma se entregará una valiosa donación de 10 mil láminas de zinc a familias afectadas en los municipios de Nagarote y La Paz Centro, ya que los miembros del Sinapred se coordinaron para dividir el territorio afectado, con el fin de evitar redoblar esfuerzos con otros organismos. A la benemérita institución le corresponden los municipios señalados.



Además, la CRN con apoyo de la Federación Internacional de Cruz Roja y Media Luna Roja, destinará para el fondo de emergencia 70 mil dólares. El propósito es ayudar a 500 familias en alimentación por un período de 15 días, la elaboración de kit higiénicos, recipientes de agua y frazadas para los damnificados de dicho municipio.



Vecinos de Campo Bruce piden a MiFamilia intervenir por indigente

Este hombre con problemas mentales y al parecer con dificultades para hablar fue abandonado por personas desconocidas en una camioneta hace dos semanas en las afueras de una vivienda ubicada en el barrio Campo Bruce, de donde fue La Tercera, media cuadra arriba.



El indigente está ocasionando serios problemas en el vecindario, porque hace sus necesidades fisiológicas al aire libre. Los vecinos solicitan a las autoridades del Ministerio de la Familia que ayuden a esta persona.



Protestan contra Fenosa en el barrio “Javier Cuadra”



Los pobladores del barrio “Javier Cuadra”, ubicado cerca del Hospital Salud Integral de Montoya, protestaron con un plantón y quemas de llantas en la vía pública porque desde hace cinco días el servicio de energía eléctrica les fue suspendido debido a una fuerte lluvia, y desde entonces no ha sido reestablecido por Unión Fenosa. Los dueños de pulperías en esa zona reportan graves pérdidas y exigen que Fenosa suministre el servicio cuanto antes.



Miles de firmas apoyan Ley de Vivienda Digna

Un total de 45 mil firmas de apoyo al proyecto de Ley de Vivienda Digna entregarán mañana jueves 12 de junio a las diez de la mañana en la Asamblea Nacional el Movimiento Comunal Nicaragüense y las Organizaciones No Gubernamentales que desarrollan proyectos de vivienda social en Nicaragua (Red de Vivienda), en unión con el Centro de Promoción del Desarrollo Local y erradicación de la pobreza (Ceprodel).



El punto de convocatoria es a las 9:00 a.m. en la Central Sandinista de Trabajadores (CST), de donde los promotores de la ley marcharán hasta el edificio del Parlamento.



Actualmente, el Proyecto de Ley de Vivienda Digna se encuentra en la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional para consulta y elaboración del dictamen.



La secretaria técnica de la Red de Vivienda, María Lourdes Jirón, y el coordinador de Vivienda del Movimiento Comunal Nicaragüense, José Antonio Amador Huete, invitaron al periodismo nacional a brindar extensa cobertura a esta cruzada legislativa que promueve el acceso a una vivienda digna para miles de familias nicaragüenses que carecen de ella.