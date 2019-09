Despunta comité contra instituciones financieras

Los miembros de tres organizaciones civiles presentaron un comité que defenderá a los usuarios de los servicios financieros frente a las arbitrariedades e ilegalidades que están cometiendo las distintas instituciones y organismos que extienden créditos en Nicaragua, y exhortaron a la Superintendencia de Bancos, Corte Suprema de Justicia (CSJ), Policía Nacional y hasta los diputados ante la Asamblea Nacional; “para que tomen cartas en el asunto, pues ya no se aguanta tanta usura”.



Comité Nacional de Usuarios de Servicios Financieros (Conusefi), es el nombre de esta iniciativa que fue presentada ayer en la sede de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores (RNDC), cuyos miembros integran este grupo encabezado por el Movimiento de Productores de Nueva Segovia y el Comité de Usuarios de Servicios Financieros de Managua.



Explicaron que decidieron organizar este Comité “con el fin de apoyar y respaldar como organización a profesionales, a pequeños empresarios, comerciantes y ciudadanos… ante la grave y creciente crisis en la que se encuentra nuestra población, ocasionada por la falta de tutela y protección a los derechos de los usuarios y la gravísima e irresponsable actitud de empresas prestadoras de servicios y oferentes de bienes”.



Señalan que estas empresas, firmas, instituciones y organismos financieros, usando el argumento de supuesto libre mercado, ahora abusan de los usuarios y consumidores e “irrespetan las más elementales normas legales y de decencia”, sacando ventaja de las personas que son sujetas de crédito o servicios bancarios.



Solicitan al gobierno que mediante la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Siboif) que “realice auditorías operacionales a todas y cada una de estas instituciones, para valorar el grado de apego y cumplimiento de las leyes que las rigen, principalmente aquellas vinculadas a proteger a los clientes”.



A la Suprema Corte, Tribunales, juzgados locales y de distritos; les exigen “que no se presten a los abusos a favor de las financieras, que de manera amañada están causando daños y perjuicios a los usuarios”.



Ricardo Osejo, activista de la Red, explicó que estas prácticas están promoviendo el endeudamiento, la falta de empleo, falta de financiamiento del gobierno, falta de poder adquisitivo en los hogares y elevadas tasas de interés en el sistema financiero y aquellos servicios que prestan unos 40 organismos no gubernamentales.



Precisó que estos últimos incluyen en sus contratos de crédito dos cláusulas lesivas para los clientes e ilegales desde cualquier punto de vista, mediante los cuales están descapitalizando a los pequeños productores y comerciantes del país.



“La primera es que los usuarios, después de dos cuotas atrasadas, son sujetos de demandas y embargos que son ejecutados con suma eficiencia con acompañamiento de las autoridades. La segunda es que estos usuarios deben renunciar a su domicilio y convertirlo en sujeto de embargo, aunque no hay nada en prenda”, señaló.



Ambas cláusulas son el común denominador de los contratos firmados por los clientes de estas ONG que sirven de instituciones financieras, señaló, “las que junto a los bancos aplican intereses anuales de hasta 60 por ciento”.



Osejo cuenta con una lista y documentación de una serie de casos que serán denunciados en los próximos días, pues estas personas están siendo sujetas de prisión, presión y hostigamiento de parte de estas financieras.



En el documento, el Comité solicita a la Policía Nacional que a través de su división de asuntos económicos proteja a los ciudadanos, comerciantes y productores contra estas ilegalidades; y exigen a los diputados ante la Asamblea que reformen la Ley de la Prenda Comercial y la figura de Apremio Corporal.



“De igual forma, hacemos un llamado a todos los nicaragüenses a no firmar acuerdos de pago y resistir a embargos y presiones seudo legales, contactándose con cualquiera de las organizaciones firmantes” para recibir acompañamiento.



Ellos esperan ampliar esta iniciativa el próximo 23 de junio, cuando desarrollen un plantón en Ocotal a partir de las ocho de la mañana, para respaldar a varios productores y comerciantes de las Segovias. Dos días después será en Masaya, mediante una marcha.