Línea Directa Jorge Eduardo Arellano

17 Junio 2008 |

9:37 p.m. |

END

Avanza Campaña Forestal 2008 de la Cuenta Reto del Milenio

Más de un millón y medio de plantas han sido distribuidas a la fecha por la Cuenta Reto del Milenio (CRM), de los tres millones que entregará durante su Campaña Forestal 2008. Este año unos 600 productores recibirán plantas para reforestar sus fincas, asistencia técnica e insumos como parte del programa.



Esta campaña es ejecutada en el Occidente en coordinación con el Instituto Nacional Forestal (Inafor), el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena), las asociaciones agropecuarias y alcaldías municipales.



Los técnicos forestales de la CRM, junto a transportistas y obreros de viveros, están trabajando arduamente en la distribución de las distintas especies. En tanto los productores y productoras están aportando la siembra y cuido de las plantas una vez lleguen a las fincas.



La semana pasada llegaron las plantitas de caoba, teca, eucalipto, limones y mango que el productor Víctor Manuel Gutiérrez había solicitado para su finca, ubicada en la comunidad de Abangasca Sur, en León, las que plantará en cuatro manzanas de terreno.



En la distribución, tanto en León como en Chinandega, están participando alrededor de 30 camiones que fueron contratados en esta zona de Occidente, para proveer más empleos temporales.



Multa de C$ 3 mil al que ensucie Managua

Edgard Barberena S.



La Alcaldía de Managua aplicará una multa de 3 mil córdobas a las personas que encuentren ensuciando a la capital, de acuerdo con una ordenanza dictada en el 2006, con lo cual la comuna declaró la guerra a la basura.



El anuncio lo hizo el vicealcalde, doctor Neri Leiva, quien recordó la disposición de la comuna, que en una de sus partes indica que comete delito ambiental quien “deposite cualquier clase de residuo sólido en el sistema de drenaje pluvial, primario o secundario (cauces revestidos o sin revestir), colectoras, pozos de visita pluvial, lagos, lagunas, predios baldíos, calles, andenes, cunetas, bulevares, plazas, parques, playas o cualquier otro lugar no autorizado”.



Si la falta la cometiera una persona jurídica la multa a imponerse será de cincuenta mil córdobas netos (C$50,000.00), señala la disposición.



Advirtió el vicealcalde que se tomarán todas las medidas necesarias para terminar con los botaderos ilegales de basura, y “como Alcaldía vamos a insistir que la población no puede seguir tirando los desperdicios en cualquier lado y vamos a tomar medidas fuertes como pedir el apoyo de la Policía Nacional”.



Recurrir a la fuerza pública

Sobre la disposición de recurrir a la Policía, el vicealcalde hizo énfasis en la Ley Ambiental que “nos garantiza que podamos recurrir a la fuerza pública para que los ciudadanos inescrupulosos no desarrollen esa actividad. Como Alcaldía, el Concejo aprobó en 2006 una ordenanza donde se establecieron las prohibiciones y sanciones”.



En tanto, con 400 operarios, 20 camiones, ocho tractores y palas mecánicas, la Alcaldía de Managua inició ayer una jornada de recolección de basura en el Distrito VI de Managua, que tiene una población de 400 mil personas y concentra el 50% de los 700 botaderos ilegales de basura.



La jornada de limpieza que abarcará toda la ciudad de Managua y que se inició el pasado domingo en el Distrito V, es coordinada por el vicealcalde de Managua, la Dirección de Ornato y la de Infraestructura, la cual trabaja en la reparación de 65 kilómetros de calles afectadas por las lluvias en la misma jurisdicción.



El “Número 2” de la comuna dijo que el Distrito VI es el más grande de Managua y “donde tenemos que atender 265 kilómetros de red vial, de éstos, 100 kilómetros son de pavimento y el resto son calles de tierra”. En esta jornada, la Alcaldía pretende levantar 2 mil 500 toneladas de basura.



El costo de la jornada de limpieza en Managua es de un millón y medio de córdobas. Es una inversión adicional que hace la comuna fuera del presupuesto. En la jornada de limpieza están involucrados todos los distritos de la ciudad, lo que significa redoblar esfuerzos e invertir más dinero.



Inicialmente, el presupuesto de la Dirección de Limpieza para este año estaba calculado en 22 millones de córdobas, pero se incrementó con 15 millones de córdobas cuando ocurrió, en marzo, la crisis en La Chureca. “Ahora pedimos la modificación del Presupuesto Municipal: un monto de 7 millones de córdobas adicionales para poder seguir manteniendo limpia la ciudad. Este año sólo la Dirección de Limpieza va a invertir 50 millones de córdobas”.