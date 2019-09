Telcor se niega a recibir al dúo “a fuego cruzado”

Las autoridades del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) ayer se declararon muy ocupadas como para atender al ex diputado Fernando Avellán, quien llegó a esas instalaciones a pedir una explicación del porqué los técnicos de esa institución se presentaron en los alrededores del transmisor de la Radio 15 de Septiembre, intentando hacer una inspección que no fue anunciada.



Este transmisor está ubicado en el kilómetro 27 de la carretera vieja a Tipitapa, y el martes llegaron varios sujetos a la caseta, presentándose como técnicos de Telcor que llegaban a revisar y clausurar este equipo, con el consentimiento del director de la radio, algo que no es cierto.



Avellán llegó a Telcor acompañado del diputado y candidato a la vicealcaldía de Managua por el PLC, Enrique Quiñónez, e indicó a EL NUEVO DIARIO que la intención de esta visita fue “que nos aclaren por qué llegaron individuos a la antena de la radio diciendo representar a Telcor, y le dijeron al técnico y al celador que ya habían hablado conmigo”, explicó el ex parlamentario.



Agregó que también buscaban una explicación del porqué Telcor todavía no se ha pronunciado sobre la solicitud de aumentar la potencia del transmisor de esta radio, para subir de 10 mil a 30 mil vatios de potencia, a pesar de que dicha solicitud fue presentada desde hace más de ocho meses.



Ambos pidieron entrevistarse con Orlando Castillo, titular de Telcor, pero, como de costumbre, se encontraba muy ocupado y la recepcionista les indicó que la reunión sería a través de una cita.



EL NUEVO DIARIO se comunicó a la casa de Castillo, donde informaron que estaba presente, pero que no podía atender en ese momento.



Entonces, END intentó obtener una respuesta de parte de Daysi Tórrez, quien es vocera de Telcor y a su vez candidata a la vicealcaldía capitalina por parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), pero no se encontraba en su oficina y sus asistentes tampoco sabían a qué hora regresaría. “Ella es la única persona que podría atenderlos”, dijeron.



Avellán dijo estar seguro de que el presidente Daniel Ortega quiere clausurar la Radio 15 de Septiembre, pues consultó a Arnoldo Alemán, ex presidente de la República y líder del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), si tenía algún vínculo con esa radio, pero Alemán más bien le dio “luz verde” para cerrarla, aseveró el ex parlamentario.



“(Ortega) consultó con el doctor Alemán para ver si tenía que ver algo con la 15 de Septiembre, y le dijo que no tenía nada que ver, y más bien (Alemán) le dijo que la cerrara porque le perjudica... Tengo entendido que el presidente Ortega ordenó a Telcor buscar algunas aristas legales para ver cómo clausurar la frecuencia de Radio 15 de Septiembre”, refirió Avellán, luego de intentar reunirse con Castillo.



Advirtió que están preparados para cualquier eventualidad que pueda culminar en un cierre de la radio, y anunció acciones para multiplicar la voz de la emisora en cada departamento, ciudad y mercado, expresó Avellán, quien también es dueño de los equipos de la emisora y representante legal del operador de la licencia de la radio.



Radio 15 de Septiembre se ha caracterizado por ser uno de los espacios opositores al gobierno sandinista, pero, pese a eso, Avellán dijo esperar que Telcor haga las inspecciones pertinentes de acuerdo a las normas y regulaciones que tiene el país, y adelantó que lucharán por la libertad de expresión.



Por otro lado, miembros de organizaciones de defensa de los consumidores alistan un plantón en las afueras de Telcor en los próximos días, pues aseguran que este ente regulador se ha convertido en el más inoperante e ineficiente de todos.



“Nunca atienden, nunca contestan, nunca resuelven nada y por eso llevamos la protesta”, anunció uno de los organizadores.