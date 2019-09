Línea Directa Jorge Eduardo Arellano

Inician plantones por bajo peso en cilindros Tropigás

Los miembros de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores (RNDC) anunciaron que hoy realizarán un plantón en las afueras de la empresa Tropigás de Nicaragua S.A., porque esta compañía “está estafando a los usuarios con la venta de tanques de gas con menos cantidad y baja calidad”.



La actividad se realizará a las diez de la mañana frente a la sede central de Tropigás, cerca de la Cuesta El Plomo, y para eso convocaron a todos sus miembros en Managua, “pero estamos invitando a la población para que muestre su rechazo contra el bajo peso en los cilindros y la decisión del Tribunal de Apelaciones de buscar encubrir esta práctica empresarial”, dijo Ricardo Osejo, activista de la Red.



Nicaragua presenta el “San Juan” en la Expo Zaragoza 2008

Nicaragua está presente en la exitosa Exposición Internacional de Zaragoza 2008, donde se aborda la problemática del agua y el desarrollo sostenible. El representante del pabellón de nuestro país es Rafael Monterrey, quien destaca los 83 ecosistemas que existen en nuestro territorio, los cuales “son los más grandes y extensos de Latinoamérica”.



Esta mega exposición internacional presenta los diferentes desafíos y la problemática del agua en un parque de 25 hectáreas situado en los márgenes del río Ebro, en Aragón, al norte de España, con un total de 140 pabellones. La empresa Amanco de Nicaragua habilitó un portal de Internet (www.aquavitae.com) donde se resumen las exposiciones. Monterrey explicó que el pabellón de Nicaragua está informando acerca de los proyectos de saneamiento que se realizan en el Lago Cocibolca, el más grande de agua dulce en toda Latinoamérica. “En estos trabajos de recuperación y saneamiento participa la Unesco para preservar estos ecosistemas”, subrayó.



Nicaragua es expuesto como el país geográficamente más grande de Centroamérica y con la mayor área boscosa, más de dos millones de hectáreas que representan el 18% del territorio. Se aborda la cuenca del río San Juan y la Reserva de Biosfera Bosawas, igual que la Reserva Biológica Indio Maíz.



En el pabellón resaltan dos frases de pensadores nicaragüenses. Una de ellas es de la poetisa Gioconda Belli: “¿Qué sos (Nicaragua), sino un ruido de ríos llevándose las piedras pulidas y brillantes dejando pisadas de agua por los montes?”



La otra es del poeta José Luis Rocha: “Porque el San Juan es más que un río, es un mito, es historia líquida”. Como parte de esta exposición, están previstos numerosos actos a lo largo de todo el verano, como conciertos, coloquios y espectáculos en torno al agua.



Escuela Rosada desborda alegría en La Dalia

José Hernández es uno de los 340 niños que fueron beneficiados con la inauguración de una nueva escuela en el barrio Los Maestros, del municipio de La Dalia, Matagalpa, ubicado a 175 kilómetros de Managua.



Al igual que sus vecinos, José ya no tendrá que caminar largas distancias para asistir a clases. Ahora sólo tienen que dar unos pasos, ya que la escuela queda junto a su casa.



“A como dice mi mamá, ahora sólo me levanto de la cama a la escuela”, dijo muy sonriente.



Esta nueva construcción tiene el nombre de Escuela Rosada, y fue ejecutada a un costo de un millón 500 mil córdobas y cuenta con cuatro aulas multigrados, donde se recibirá clases desde preescolar hasta tercer grado de primaria, en los turnos matutino y vespertino. La construcción de la nueva escuela se completó gracias a “Fuji Televisión” de Japón, que recaudó un millón 216 mil córdobas (63 mil dólares) del pueblo japonés y los canalizó a la Alcaldía de La Dalia, a través del organismo Save the Children.



La Dalia aportó alrededor de 300 mil córdobas para hacer realidad el sueño de los pobladores del barrio Los Maestros, que desde hacía tiempo demandaban la construcción de una escuela en su localidad, debido a que el centro de estudios más cercano está ubicado a más de dos kilómetros del barrio.



“Para las niñas y los niños era muy peligroso trasladarse a la escuela Linda Vista, la más cercana al barrio, pues tenían que cruzar la carretera y caminar más de dos kilómetros”, manifestó Ramón Rocha, Vicealcalde del Tuma-La Dalia, quien estuvo a cargo de la inauguración de la nueva escuela.



A la inauguración asistieron el vicealcalde, la delegada municipal del Ministerio de Educación, pobladores del barrio Los Maestros, representantes de Save the Children y la señora Fumie Yamamoto, en representación de Fuji Televisión de Japón.



Rehabilitación de la carretera León-Poneloya a punto de iniciar

Los directivos de la Cuenta Reto del Milenio (CRM) abrieron este martes las ofertas de cuatro firmas constructoras que compiten por ejecutar el proyecto de rehabilitación de 20 kilómetros de la carretera que divide a León de Poneloya y Las Peñitas. Explicaron que darán a conocer a la empresa ganadora en unos 20 días, para iniciar de inmediato las labores.



En esta última parte del proceso de licitación participaron Meco S.A., que ofertó hacer la obra por 14 millones 776 mil 870 dólares. También la Corporación M&S Internacional, que presentó una oferta de 14 millones 853 mil 878 dólares. Además, la italiana Astaldi SpA, que presentó 15 millones 944 mil 804 dólares, y la firma Santa Fe, que pidió 16 millones 483 mil 603 dólares.



La obra incluye la reconstrucción de los puentes ubicados sobre la vía, así como las alcantarillas. También la instalación de 19 bahías para las paradas de los buses, con casetas y asientos. Éstas fueron definidas en los diseños por demandas de la población.



El proyecto de rehabilitación de esta carretera fue aprobado por la CRM y la Corporación Reto del Milenio, y será ejecutado con fondos provenientes de la donación del pueblo y gobierno de Estados Unidos, luego de cumplir con los criterios de elegibilidad. La apertura pública de ofertas estuvo presidida por el director de la CRM, Juan Sebastián Chamorro, y representantes de la Corporación Reto del Milenio.