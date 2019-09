Fenosa ofrece amnistía a los “grandes ilegales”

El gerente de comunicación de Unión Fenosa, Jorge Katín, ofreció una “amnistía energética” a todos los clientes de esta empresa que consuman más de 500 kilovatios horas al mes y que tengan alguna conexión ilegal, para evitarse futuras sanciones establecidas en el Código Penal y en la recién aprobada Ley Antifraude Energético.



Katín explicó que la amnistía fue una decisión que tomaron los directivos de Fenosa tomando en cuenta que ya entró en vigencia el Código Penal, en donde se penaliza la sustracción de ilegal de electricidad. También la aprobación de la Ley para la Distribución y el Uso Responsable del Servicio Público de Energía, conocida como “Ley Antifraude”, que se aprobó el pasado 12 junio pasado y se espera que se publique la semana próxima, para que entre en vigencia en 30 días.



Expuso que ese plan de amnistía durará hasta el 30 de agosto próximo, pero que de manera oficial inició ayer, y advirtió que si esos clientes no reportan las anomalías podrían enfrentar juicios por sustracción ilícita de energía cuando se le encuentre la conexión, y enfrentarían procesos enmarcados en el Código Penal y la Ley.



Según datos de Fenosa, ellos registran 27 mil 623 clientes en un rango de consumo de más de 500 kilovatios hora al mes, los que representan el 4.16 por ciento del total de clientes. Sin embargo, sólo ellos consumen el 71.14 por ciento de toda la electricidad que se distribuye a través de Disnorte y Dissur.



En cuanto a los clientes que consumen 500 kilovatios o menos, es decir, los restantes 636 mil 478 abonados (95.84 por ciento de los clientes de Fenosa), Katín dejó claro que continuarán aplicándoles la Normativa de Servicio Eléctrico (NSE), en el sentido de que si se le encuentra conexión ilegal, procederán a cobrarles la energía no registrada.



También indicó que existen unos 125 mil usuarios que no están registrados como clientes, pero que sustraen energía ilegalmente, principalmente en los asentamientos. Recordó que las autoridades del Ministerio de Energía y Minas (MEM) anunciarán un proyecto en el cual existen subsidios para esos sectores, de hasta un 40 por ciento del costo de la tarifa, para que se legalicen y sean clientes formales.



Katín también reveló que hay una proyección de que al finalizar este mes, los desvíos tarifarios alcancen los cuatro millones de dólares, por lo que no aseguró, ni descartó, un alza en la tarifa para realizar los ajustes. “El INE es el responsable de velar para que el sector energético sea viable y no sufra un colapso”, dijo.



Asimismo, reveló que existe una fórmula para realizar los ajustes en la tarifa eléctrica, la cual es parte del protocolo que firmaron el 29 de mayo pasado Emilio Rappaccioli, Ministro de Energía y Minas, y Honorato López Isla, Vicepresidente de Unión Fenosa Internacional, sin embargo, dijo desconocer los detalles.