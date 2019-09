Tropigás recibe plantón

Con cazuelas, afiches y hasta un cilindro con una etiqueta de “estafagás”, los miembros de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores, RNDC, ayer protagonizaron un plantón en las afueras de la sede de la empresa Tropigás de Nicaragua S.A., en demanda de que esta firma pague una multa millonaria y al fin envase sus recipientes con el peso exacto de gas licuado, para no afectar a los consumidores de esta marca.



Una pequeña delegación de este organismo llegó en horas de la mañana a la oficina central de Tropigás, cerca de la cuesta El Plomo, gritando: “¡Ladrones, ya no aguantamos el gas!”, y exigían que esta empresa llene los tanques de diez, 25 y 100 libras con ese peso y no menos.



Repudiaron la decisión de Tropigás de recurrir de amparo ante el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) la multa de un millón 411 mil 765 córdobas con 96 centavos que les impuso el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), tras comprobar que los cilindros pesan menos de lo indicado.



Gonzalo Salgado, Coordinador de la Red, dijo que el plantón es una muestra de inconformidad ante una empresa que habla de responsabilidad social corporativa, de competitividad, de libre mercado, pero que en realidad actúa contra esos principios.



Advirtió que este plantón es el inicio de una jornada de protestas que también se llevará al TAM, que decidió suspender la multa. Condenó las alzas constantes en los precios del gas licuado, pues es “una forma de premio a Tropigás por su doble estafa a los consumidores, tanto en peso como en precio”. EL NUEVO DIARIO intentó conocer la versión de Tropigás, pero no hubo manera. Según registros del INE, esta empresa ostenta el 58 por ciento del mercado del gas licuado, seguido de Zeta Gas, con el 21 por ciento, Essogás, que reúne el 15 por ciento, y Petrogás, con el seis por ciento.