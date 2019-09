Visa temporal, no, permanente, yes

Carta recibida:

Hola señores de AyudaUSA. ¿Cómo están? Mi nombre es Mercedes Esmeralda. Resido en Managua y me gustaría que clarificaran ciertas dudas. Es primordial, es urgente su respuesta: yo tenía visa estadounidense de turista desde 1997, pero en el año 2002 me quedé en Estados Unidos después de mis seis meses de estadía. En enero de 2004 tuve una hija con un ciudadano gringo y me casé en diciembre de 2005, pero en mayo de 2006 me regresé a Nicaragua sin resolver mi situación legal migratoria.



Mi esposo y yo compramos una casa en Nicaragua. Él viene cada tres meses a vernos. ¿Es posible que él todavía me pueda reclamar para la residencia? ¿Será que califico para una nueva visa de turista? La que tenía ya está vencida desde noviembre de 2007.



Mil gracias y el eterno agradecimiento de nuestra familia por la columna de AyudaUSA en EL NUEVO DIARIO. Ya no hay un vacío en el tema migratorio de EU como antes. Mil gracias.



Mercedes Esmeralda, Managua.



Respuesta:

Primero tengo que agradecerle, querida lectora, por darme fechas, datos, información bastante concreta en su caso. Muchas veces el panel jurídico de AyudaUSA en Miami o Managua se ve limitado en responder de forma expedita, con soluciones y diagnósticos precisos a las preguntas-casos que con mucha ansiedad nos presentan nuestros amigos, amigas lectoras, por medio del correo electrónico. Y esto se debe a falta de información.



Para hacer una evaluación-diagnóstico de un caso de visa-status migratorio, por muy sencillo que parezca, hay que empaparse de todos los elementos que rodean el caso en particular.



Es por eso que pedimos a nuestros amigos lectores, que cuando nos escriban, nos den datos concretos, fechas y lugares de los hechos, acciones realizadas, sin olvidar una pequeña biografía familiar, financiera y laboral de los actores principales.



Radiografía de una visa-status

Desglosemos, pues, el meollo del caso de nuestra amiga lectora. Usted, Mercedes Esmeralda, tuvo la oportunidad de obtener residencia legal y sin lugar a equivocarnos, la ciudadanía estadounidense (pasaporte azul), si hubiera visitado o consultado a un bufete jurídico, especialista en leyes de migración en la ciudad donde vivía en EU. Pero no lo hizo.



Usted tuvo tiempo de hacer muchas cosas, como por ejemplo: de felizmente amar y ser amada, y parir una hija gringa, hacer fiesta de matrimonio, celebrar cinco navidades, tres cumpleaños, y otras tantas fiestas, pero no tuvo tiempo de arreglar su status migratorio. Con todo respeto le digo, fue muy tonto de su parte, amiga lectora, pues ahora le va a costar tiempo y dinero poder entrar de nuevo a EU.



Primero, quítese la idea de obtener una visa de turista, solo un cónsul gringo tonto y muy despistado se la daría. Por mandato de ley, usted, Mercedes Esmeralda, no califica, puesto que se quedó más de 365 días de forma ilegal, aunque casada con ciudadano gringo, pero siempre ilegal en territorio estadounidense. El “Aprendiz de Quijote” cree que fueron cerca de cuatro años de ilegalidad migratoria. Demostrando un gran irrespeto por la ley vigente y ganándose el premio mayor (castigo) de no poder entrar a EU por diez años. Su caso, amiga lectora, es delicado.



Cualquier nica o extranjero que se queda fuera de status (vencida su estadía de permanencia legal), o que hubiese entrado ilegal a EU y acumula seis meses o más de ilegalidad --pero menos de 12--, y por cualquier razón sale de EU, le cae encima el castigo de la sección 212(a)(9)(B)(i)(I) de la Ley de Inmigración y Naturalización, el cual le impone un plazo de tres años como mínimo de no poder regresar a EU.



Ahora bien, si la estadía ilegal fue por un año o más, el castigo es por diez años bajo la sección 212(a)(9)(B)(i)(II) (es decir, se gana el premio mayor) de no poder regresar legalmente a EU, sin importar que tenga media docena de hijos y un cónyuge gringo.



Pero como toda ley que es hecha o promulgada por los hombres, que están de paso por esta tierra, tierra que fue prestada por Jehová para disfrute de todos (sin exclusividad de nadie), hay posibilidades de encontrar soluciones a estos impedimentos-castigos migratorios por medio de perdones (waivers) migratorios.



Los perdones migratorios (waivers) son muy complejos, y están casi siempre a discreción de un solo oficial migratorio, no consular, que se encuentra en las oficinas en el extranjero del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EU (Uscis) localizadas en las embajadas de EU. Para los casos de Nicaragua, este oficial se encuentra en la Embajada gringa en Honduras; aunque el caso se tenga que someter en el consulado de EU en Managua, el expediente es remitido (con recomendaciones o sin ellas) a la oficina de Uscis en Honduras.



En el paquete de solicitud de perdón hay que valorar qué fue lo que se hizo, cómo se hizo, las circunstancias que motivaron la negación de la visa. Los argumentos que se exponen para una decisión favorable tienen que ser muy convincentes y de peso, tanto de reunificación familiar como de dolor extremo para los familiares que viven en EU del nica-extranjero.



Los perdones (waivers) son bastante difíciles, toman tiempo, es un trabajo muy especializado en ley de migración gringa, se requiere de un buen jurista para tener éxito. El “Aprendiz de Quijote” recomienda que tengan mucho cuidado con cualquier gestión que realicen en el consulado u oficinas migratorias de EU. A veces, los nicas no se percatan de las consecuencias de hacer las cosas por cuenta propia, oyen comentarios, consejos empíricos y fracasan en la gestión.



Es muy recomendable que el peticionario (ciudadano gringo o residente) busque ayuda legal-jurídica en la ciudad donde vive en EU, y que por ninguna razón o motivo se ponga a hacer una gestión consular-migratoria, especialmente un perdón, por cuenta propia.



Y la preguntita de Mercedes Esmeralda, ¿es posible que su esposo gringo pueda reclamar o someter la petición (i-130) para su residencia? Pues claro que sí, y es necesario hacerlo mucho antes de gestionar el perdón. Visítenos, que le ayudaremos. ¡El resto... es historia!

