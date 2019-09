“Taxistas andan perdidos y hay mucha pericada”

El director del Instituto Regulador del Transporte Municipal de Managua, Irtramma, ingeniero Francisco Alvarado, prometió que la venta de combustible subsidiado a través de las tarjetas inteligentes se normalizará en el transcurso de la semana, e insistió que el POS es una tecnología de punta que por primera vez se utiliza en el país, por lo que consideró lógico que se presenten problemas por la falta de pericia de los operadores del sistema.



“De una flota de 8 mil 500 tarjetas entraron a funcionar 8 mil durante el primer día, eso es totalmente exitoso para cualquier sistema de esta naturaleza”, exclamó Alvarado, quien atribuyó los inconvenientes que se generaron el pasado lunes a “la cultura del taxista que es complicada”.



Puso como ejemplo que a pesar del calendario de entrega de las tarjetas de 800 taxistas que se atendieron diariamente, sólo 90 tenían la placa del día establecido en el calendario. Pero además, según el funcionario, el otro problema es que los taxistas “andan perdidos”, no conocen los puntos geográficos donde pueden llenar combustible.



Explicó que sólo se presentaron 350 casos de tarjetas con problemas de activación que se debió “a falta de pericia en el punto”. También hubo taxistas que tienen dos o tres unidades y confundieron las tarjetas o quisieron comprar combustible con tarjetas que no le correspondían a las placas de los vehículos.





Filas reducidas

Un recorrido que realizó el equipo periodístico de EL NUEVO DIARIO por varias estaciones de combustible Petronic, se pudo comprobar que las largas y tediosas filas del primer día no se repitieron ayer martes. “Hay filas pero ya no se tarda como antes”, reconocieron varios taxistas que llenaban combustible en la gasolinera Petronic sucursal Bolívar.



Para el ingeniero Alvarado, la falta de pericia de algunos operadores de los POS fue otra de las causas que provocó malestar entre los taxistas. Hubo lugares donde el proceso de entregar las tarjetas, introducirlas al POS, verificar la información, imprimir los vaucher y que los firmara el taxista se llevó hasta 10 minutos cuando lo normal es menos de tres.





Tarjetas en todo el país

“Es como decimos los nicaragüenses: pericadas de los operadores”, se justificó Alvarado, quien afirmó que el POS es un sistema “excelente para la modernización del transporte en todo el país”, en tal sentido, anunció que ese mismo sistema se pondrá en práctica en unos 15 días en el resto de departamentos y municipios para garantizar la distribución del combustible con descuento.



Alvarado anunció que las tarjetas inteligentes también servirán para cargar la exoneración en la compra de llantas, repuestos, filtros “para todo, estamos hablando de un sistema muy fuerte con mucha tecnología”.





Más gasolineras

El director del Irtramma confirmó que se activarán siete estaciones de servicios más y tres estaciones Texaco, donde se despachará combustible adicionalmente a las 22 estaciones de Petronic. “Con esa cantidad de estaciones es bastante suficiente para completar una atención holgada a los taxistas”, dijo Alvarado, quien agregó que de acuerdo con como esté “el comportamiento de las colas veremos si es problema de periqueada de los operadores o se necesitan más gasolineras”.



Las estaciones Shell activadas para despachar combustible a los taxistas son las ubicadas en el mercado “Roberto Huembes”, la de Metrocentro, la Colonia Centroamérica, la Pepsi, la Central Sandinista y Ciudad Jardín.