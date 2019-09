Línea Directa Jorge Eduardo Arellano

24 Junio 2008 |

9:18 p.m. |

END

Alza de 2% en combustibles y diesel por encima de C$ 27

Oliver Gómez

El alza que se registró este fin de semana en el precio de los combustibles osciló entre 0.49 y 2.06 por ciento, según el último informe oficial del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), y los consumidores deberían tener más cuidado al momento de buscar una gasolinera, porque de eso depende ahora que ahorren o gasten de más entre 1.30 y 1.94 córdobas en la compra de cada litro.



“La gente cree que esto es una tontería porque se habla de un ahorro de centavos en cada litro. El problema es que compran cien, 200 ó 500 córdobas de combustible en la semana sin revisar cuántos litros están comprando. Cuando revisen en la bomba de la gasolinera ese dato y lo multipliquen por los centavos que están pagando de más o de menos, entonces verán que el monto es grande”, explicó un técnico del INE.



Y es que a nivel general, el precio del litro de gasolina premium o súper fue el que tuvo el mayor impulso, pues subió más de lo que esperaba el INE, que había anunciado 42 centavos, pero al final subió otros cinco más. Pasó de 25.78 córdobas a 26 córdobas con 25 centavos. Es una cifra promedio, después de revisar los precios de 74 gasolineras capitalinas.



Este combustible se puede comprar más barato en la estación Petronic cercana al Centro Comercial Managua, donde cada litro se vende en 24.90 córdobas. La Texaco de Lomas de Guadalupe lo vende más caro: 26.84 córdobas. La diferencia de precios entre estas gasolineras le permitirá ahorrarse o pagar de más un córdoba con 94 centavos en la compra de cada litro.



De igual manera, el precio de la gasolina regular pasó de 25.29 a 25.81 córdobas. Subió 47 centavos por litro, aunque INE esperaba que sólo subiera 42. Se puede comprar más barata en las Shell del Siete Sur y Nejapa, donde se cotiza en 25 córdobas con 12 centavos; aunque la misma compañía la vende más cara (C$ 26.42) en las estaciones de Motastepe y de la Rotonda El Periodista. La diferencia entre las primeras y estas últimas es un córdoba con 30 centavos por litro.



Lo más grave ocurrió con el precio del diesel, pues la Dirección General de Hidrocarburos del INE había anunciado que bajaría y más bien subió 13 centavos de córdoba. En un promedio general, el litro pasó de 26.35 hasta 26.48 córdobas, según su mismo informe. Se puede comprar más barato (C$25.96) en la estación Shell de Feniccotaxi y se cotiza más caro en la Shell Kenndy: 27.26 córdobas por litro.



El litro de kerosén pasó de 26.29 hasta 26.58 córdobas. Subió 29 centavos en promedio y se puede adquirir más barato (C$ 25.73) en la estación Petronic de la Cooperativa Dos de Agosto, o más caro (C$ 27.40) en la Texaco Xolotlán. Marca una diferencia de un córdoba con 67 centavos en la compra de cada litro.



Buscan y ofrecen recompensa para encontrar a Guissell

Los familiares de Guissell Elizabeth López están muy preocupados, pues esta muchacha padece de trastornos mentales y despareció desde el 20 de septiembre de 2005. Desde entonces la han buscado, pero no han tenido ninguna información de ella.



Ellos habitan en Managua, de la iglesia Santa Ana, una cuadra al sur, y ante tanta preocupación han decidido ofrecer una recompensa a quien brinde información que les permita dar con el paradero de Guissell.



Para brindar cualquier dato dejaron a disposición el número telefónico 266-3662, y pueden preguntar por doña Norma Gutiérrez Téllez, madre de Guissell.



Donan zapatos a niños pobres de Ciudad Sandino

La organización Lafeliak Internacional donó más de dos mil dólares en zapatos para los niños más pobres del municipio de Ciudad Sandino, ubicados en el sector de la arenera.



La organización inicialmente realizó un censo de las zonas con mayor índice de pobreza para determinar la cantidad de niños que necesitaban calzado, el cual recolectan en los Estados Unidos como institución benemérita que ayuda a los niños pobres del continente americano.



La ayuda tiene un valor de más de dos mil dólares y se concentró en menores de edad que oscilan entre los seis y diez años, siendo el vicealcalde, Guillermo González, quien entregó a los niños este calzado.



La organización, representada por Bienvenido Estanislao, señaló que está dispuesta a seguir colaborando con los niños pobres de este municipio, pues en este punto se necesita la solidaridad.



Avanza carretera entre León, Poneloya y Las Peñitas

Oliver Gómez

Cuatro firmas constructoras presentaron ofertas técnicas y financieras para rehabilitar los 20 kilómetros de carretera que separan la ciudad de León de los balnearios de Poneloya y Las Peñitas. Los sobres fueron abiertos la semana pasada por los ejecutivos de la Cuenta Reto del Milenio (CRM).



Meco S.A. ofreció hacer esta obra por 14 millones 776 mil 870 dólares con 70 centavos. La Corporación M&S Internacional fijó un monto de 14 millones 853 mil 878 dólares con 37 centavos, mientras Astaldi SpA anunció 15 millones 944 mil 804 dólares con 60 centavos. La Constructora Santa Fe propuso 16 millones 483 mil 603 dólares con 09 centavos.



Los ejecutivos de la CRM anunciaron que a fines de julio próximo se conocerá la empresa que realizará estas labores, pues ahora un comité evaluará las ofertas tomando en cuenta los precios ofrecidos, maquinaria, personal y otros valores agregados que prometen estas firmas, explicó el director de la CRM, doctor Juan Sebastián Chamorro.



La CRM invertirá 107 millones de dólares en este proyecto que se ejecuta en coordinación con el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) y el Fondo de Mantenimiento Vial (Fomav).