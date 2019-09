Línea Directa Jorge Eduardo Arellano

25 Junio 2008 |

10:07 p.m. |

END

Unfpa anuncia entrega de US$ 17 millones a Nicaragua

Leyla Jarquín

El Fondo de Población de la Naciones Unidas (Unfpa, por sus siglas en inglés) entregará 17 millones dólares a Nicaragua para cumplir los acuerdos firmados con el gobierno del presidente Daniel Ortega en diciembre de 2007, según informó la dirección de Comunicación y Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex).



“El Fondo de Población de las Naciones Unidas, a través de la señora Junko Zazaki, reiteró la plena voluntad y disposición de continuar apoyando a Nicaragua en los programas de cooperación ya establecidos”, reza la nota de prensa extendida por Cancillería.



Zazaki les informó, según la nota, que “ya cuentan con ocho millones de dólares y están en la tarea de movilizar 17 millones”, de acuerdo con el programa de asistencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 2008-2012, donde al Unfpa le corresponden 20 millones de dólares.



El anuncio lo hizo la japonesa Zazaki al ministro de Relaciones Exteriores, Samuel Santos, en la ceremonia donde se presentaron las cartas que la acreditan como la nueva representante del Unfpa en el país.



También señalan que Zazaki manifestó al Canciller que están planeando reforzar su apoyo en temas de juventud, salud reproductiva, en otros, por lo que destacó la importancia de la próxima cumbre iberoamericana sobre la juventud, a celebrarse en El Salvador.



“El canciller Santos expresó que el gobierno está muy interesado en el trabajo que el Unfpa desarrollará en nuestro país, particularmente en torno a temas de género, asuntos de la mujer, tema de la niñez, etc.”, agregan los funcionarios del Minrex en la nota.



UE aprobó US$ 11.6 millones para damnificados del “Félix”



Leyla Jarquín

La Comisión de la Unión Europea en Nicaragua aprobó el desembolso de 11 millones 600 mil dólares (224 millones de córdobas) para la reconstrucción y rehabilitación de varias zonas afectadas por el huracán “Félix” en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN).



“La Unión Europea (UE) mantiene una vez más su compromiso de seguir apoyando a la población nicaragüense, particularmente a esta zona del país (RAAN) altamente vulnerable a eventos naturales extremos y con altos índices de pobreza y exclusión social”, agregan en una nota de prensa enviada desde su sede en Managua.



La representación diplomática precisó que del total de los fondos se destinarán 4 millones 900 mil dólares a programas de agua y saneamiento, y otros 5 millones 700 mil a financiar actividades que permitan la generación de ingresos y el mejoramiento de los medios de vida de la población. La fuente no precisó en qué se utilizará el dinero restante.



Esta cooperación será implementada mediante un convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en las comunidades atendidas por la Comisión Europea (CE) a través de su Departamento de Ayuda Humanitaria, sumándose así a la ayuda de seis millones de euros que la CE destinó durante la emergencia en esta zona.



En las primeras 72 horas después del impacto del huracán “Félix” en septiembre pasado, la CE otorgó una ayuda de 30 millones de córdobas y otra dos meses después de 150 millones de córdobas, con lo que se benefició unos 180 mil damnificados.



Taiwan ayuda al medio ambiente con US$ 100 mil

Ramón H. Potosme

El gobierno de China Taiwan entregó un donativo de 100 mil dólares para 11 proyectos ambientales y de apoyo a hogares de niños y ancianos. Es una gestión de la Vicepresidencia de la República y el dinero lo recibieron directamente los beneficiarios.



El Fondo Natura, que dirige el científico nicaragüense Jaime Incer Barquero, recibió cinco mil dólares para la realización de un video en el que se expondrá el potencial y la situación que vive el Gran Lago Cocibolca.



Barquero dijo que el video será expuesto en la Cumbre del Agua, en Zaragoza, España, y pretende buscar financiamiento par la recuperación y preservación del lago de Nicaragua.



Por otro lado, Marina Sacasa, directora del Zoológico Nacional, recibió 20 mil dólares para las reparaciones y mantenimiento de jaulas. También fueron beneficiados el Hogar de Ancianos Providencia de la diócesis de Granada, el hogar Divino Niño, el Instituto politécnico La Salle, la UNAN-León, el Centro Juvenil Don Bosco y el zoológico de Juigalpa, entre otros.



La donación de Taiwan es parte de medio millón de dólares que entregará ese país a Nicaragua en un período de cinco años. Éste es el segundo desembolso con la misma cantidad, por lo que ya lleva 200 mil dólares entregados.



Falla en subestación de Enatrel provoca gran apagón en Boaco

Los directivos de Unión Fenosa informaron que ayer por la tarde salió de servicio el plantel estatal por donde recibe el suministro de energía eléctrica la ciudad de Boaco. Es decir, la subestación del mismo nombre, que es propiedad de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel) y que registró una falla en su transformador de potencia.



Esta situación tuvo lugar a las 3:40 de la tarde y provocó que unos siete mil 571 clientes de Fenosa en Boaco se quedaran sin servicio de energía por varias horas. “Enatrel está trabajando en la reparación de la subestación y estima que el suministro será normalizado aproximadamente en una hora”, informó Fenosa, sin embargo, anoche todavía persistían algunos problemas en diversos puntos.



Los sectores afectados son: Boaco, Santa Lucía, San José de los Remates, comunidades El Aguacate, Cerro Cuape, San Juan, Bawas, Boaquito, El Congo, San Buenaventura, Cerro Largo, El Rodeo, Salas, Quebrachito, El Paraíso, Chagüitillo, El Tule y Las Cañas.