Nicaragua está cada vez más corrupta

Nicaragua ahora está más corrupta según lo que se percibe a nivel mundial. Sólo el año pasado este fenómeno creció 12 escalones según el último informe del organismo Transparencia Internacional, que movió a nuestro país de la posición 111 hasta la 123 en el orden de todas las naciones, haciendo especial énfasis en la “corrupción en el sector del agua”.



En su edición número 14, Transparencia Internacional (TI) ayer presentó su informe anual donde mide la percepción existente acerca de la corrupción que existe en cada país, a los que ordena en una tabla que inicia con las naciones donde este problema es menor y finaliza con aquellas donde la corrupción está a la orden día.



Son 179 escalones en total y la administración pública en Haití, Irak, Myanmar y Somalia sigue apareciendo entre las últimas, debido a las políticas de sus gobiernos. Nicaragua estuvo en el escalón número 107 hace tres años, luego bajó al 111 en los últimos dos años, y en 2008 aparece en el 123.



En un Índice de Percepción de Corrupción que este organismo publica desde 1995, donde se mide el grado de apreciación de este problema entre los funcionarios públicos y políticos de cada país, con el fin de prevenir los abusos de poder y garantizar que los gobiernos tengan capacidad de respuesta y sean responsables frente a sus ciudadanos.



Se mide especialmente las leyes e instituciones anticorrupción con que cuenta cada país y la eficiencia de estos instrumentos en la práctica. Se revisan 290 características del sistema de integridad existente en cada territorio, a través de seis categorías amplias de gobernabilidad.



Este año, Transparencia Internacional hace un especial llamado respecto del sector agua y Nicaragua figura entre los peores del caso debido al alza que aplicó este año la empresa que presta este servicio, la que osciló entre siete y 44 por ciento. “Los hogares más pobres en países como El Salvador, Jamaica y Nicaragua gastan en agua más del 10 por ciento de sus ingresos, mientras que en naciones ricas como Estados Unidos, los más pobres pagan como mucho un tercio de este porcentaje”, revela el informe.



“En Bolivia, Honduras y Nicaragua, las Naciones Unidas anticipa problemas de capacidad de pago para más de la mitad de la población”, agregan.



Explican que la corrupción en el sector del agua está desviando el acceso al escaso recurso, de modo que no llega a los ciudadanos que más lo necesitan. Está obstaculizando el potencial del sector para ser catalizador del desarrollo nacional y, en lugar de ello, ha hecho del agua el causante del estancamiento de muchos, destacan los investigadores en este documento.



Los hogares más pobres son los que soportan más a menudo niveles crónicos de prestación deficiente de servicios, según TI, y en consecuencia, muchos de ellos deben hallar formas de conseguir agua por vías informales. Estos hogares carecen de fuentes permanentes de acceso al agua y se ven obligados a buscar distintos modos de obtenerla o pagar precios altos.



En el capítulo dedicado a Nicaragua informan que hasta ahora no se han presentado acusaciones formales que tengan que ver con corrupción en el sector agua, pero “se presume que los altos funcionarios públicos de Nicaragua y las empresas transnacionales han estado involucrados en prácticas corruptas vinculadas con el pago de las tarifas básicas de agua. Los sobornos habrían sido pagados para evitar abonar los montos correspondientes a los consumos realizados”.



Aplauden la aprobación de la nueva Ley General de Aguas Nacionales, pero lamentan que todavía no paguen el agua potable que extraen del manto subterráneo. “Los grandes consumidores, principalmente los productores de cerveza y gaseosas, deben pagar por el uso del agua los valores definidos en una lista de precios que publica la Autoridad Nacional del Agua, un nuevo organismo creado por la Ley”.