Fenosa y Red de Consumidores se juntan en operativos antifraude

Las autoridades de Unión Fenosa ayer dejaron claro que iniciarán una ofensiva contra los usuarios que tienen conexiones ilegales y consumen más de 500 kilovatios hora al mes, y para eso firmaron un acuerdo con la Red Nacional de Defensa de los Consumidores (RNDC), para que los miembros de este organismo acompañen a las cuadrillas antifraude en las inspecciones.



El jueves de la semana pasada, Jorge Katín, Gerente de Comunicación de Fenosa, ofreció una “amnistía energética” para los clientes de esta empresa que consuman más de 500 kilovatios horas al mes y que tengan alguna conexión ilegal, siempre y cuando avisen a la empresa antes del 30 de agosto próximo, de lo contrario, advirtió que podrían enfrentar sanciones establecidas en el Código Penal y en Ley Antifraude Energético, aprobada el pasado 12 de junio por la Asamblea Nacional (AN).



Basilio Zapata, Gerente Comercial de Fenosa, reveló que cuando estos clientes declaren ante la empresa esta anomalía únicamente pagarán los “gastos de normalización”, es decir, 948 córdobas con 13 centavos, según lo aprobado por el INE. Dijo que estas declaraciones en EL NUEVO DIARIO pueden servir de pruebas para que se presenten en las oficinas de Fenosa y paguen sólo ese monto.



“La idea es que se normalicen, y la empresa no penalizará por el consumo de energía que haya ocurrido por la anomalía, simplemente estaremos cobrando lo que cueste los gastos de normalización”, aclaró Zapata.





Red no podrá dar información

Este jueves, José Luis Gómez, Vicepresidente Ejecutivo de Fenosa y Gonzalo Salgado, Coordinador de la Red, rubricaron un “Acuerdo de Auditoría Ciudadana”, que permitirá que las cuadrillas antifraude de la empresa, además de ir acompañadas por un inspector del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), también incluyan a un representante de ese organismo durante las inspecciones.



“Esta auditoría social ciudadana que se impulsa a través del presente convenio representa una muestra por parte de la empresa privada de asumir y poner en práctica el concepto de responsabilidad social empresarial, pero, además, es una muestra del respeto a nosotros, las organizaciones de consumidores que nos merecemos por nuestro importante papel”, declaró Salgado en conferencia de prensa.



Agregó que las personas asignadas a cubrir las inspecciones serán capacitadas previamente para garantizar que haya un servicio responsable y de calidad, sin embargo, según la cláusula cuarta del Acuerdo, la Red “se obliga a no inferir en las actuaciones de los funcionarios de la empresa y las cuadrillas”, y en la cláusula quinta, se “compromete a no hacer pública la información manejada por las distribuidoras relacionadas con las inspecciones, salvo que sea autorizada expresamente por las distribuidoras”.



Según registros de Fenosa, existen 27 mil 623 clientes (4.16 por ciento del total de abonados de la empresa) que consumen más de 500 kilovatios hora al mes, lo que representa el 71.14 por ciento de toda la electricidad que distribuye las empresas Disnorte y Dissur.