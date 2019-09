Petición de madre, aunque tarde, es muy positiva

Dr. Franklin Franklin*



Carta recibida:

Hola queridos amigos de AyudaUSA, primero que todo quiero felicitarlos por su excelente columna por EL NUEVO DIARIO, soy una fiel lectora de ustedes todos los viernes.



Soy una joven de 19 años, soltera, estudiante universitaria. Le cuento que mi madre se fue de Nicaragua en busca del sueño americano cuando yo tenía tres meses de nacida, hace 19 años. Ella fue capturada y citada varias veces por la migración gringa y no acudió a los citatorios de migración.



Al momento de querer arreglar su situación por la Ley Nacara y hacer mi petición, le aparecieron muchos problemas y la ley no me cubrió, según me dijo ella. Actualmente, mi madre es residente legal y yo sigo en la espera de poder reunirme con ella y dos hermanas gringas que tengo. Mi madre dice que por no haber cumplido con las leyes del país la castigaron, y eso consistía en esperar cinco años más para volver a presentar mi petición.



La verdad, “Aprendiz de Quijote”, me siento abandonada. Mi padre vive en Miami, su nombre es Sergio Antonio. Abandonó a mi madre estando ella embrazada, nunca nos ayudó. Mi madre vino a verme a Nicaragua cuando yo tenía 14 años. Por insistencia mía, ella me dio unos números de recibos de migración, los cuales son A07026XY-XZY y el WAC072615XY-ZYX.



¿Puedo contar con mi madre o tendré que buscar mi futuro incierto yo sola? En la actualidad vendo cosas para mujeres y medio subsisto, mi madre ayuda con algo para la universidad. Quizá me pueden llamar al número de celular que adjunto. Me despido y que Dios bendiga al “Aprendiz de Quijote” y a “Dulcinea” cuando la encuentre. Su amiga y siempre admiradora de la columna de AyudaUSA por EL NUEVO DIARIO.





Dalia Marcela. Ciudad de León, Nicaragua.





Respuesta:

Hemos reproducido buena parte de su carta, un poco triste, pero muy bien escrita, amiga lectora. Primero queremos darle algunas buenas noticias con los números que nos dio, pues pudimos comunicarnos con las oficinas de migración en EU y comprobar que alguien sometió una petición de residencia (i-130) a favor de un extranjero el día diez de septiembre de 2007, la cual está pendiente en ser aprobada. El sistema sólo nos confirma lo anterior, pero no nos dice quién es el peticionario, el beneficiario... es decir, los actores principales del caso.



Teniendo lo anterior como primicia, es necesario que su madre, amiga lectora, le mande por correo o por fax una copia del recibo de migración (antorcha), el cual provee datos básicos y concretos del caso, con eso usted estará un poco más tranquila y segura de que el caso se está procesando.



Pasemos ahora a desglosar los huecos del aire en su historia de niña abandonada por su padre y su madre. Que su madre no haya podido gestionar la residencia por usted por cinco años debido a un castigo migratorio, eso... no es verdad. No hay castigo migratorio para que un residente o ciudadano no pueda pedir a sus hijos menores o mayores de edad. El hecho de que su madre la visitó en Nicaragua cuando usted tenía 14 años, nos indica que ella es residente desde el año 2002, por lo menos.



Su madre tenía el derecho y la oportunidad de realizar por usted, amiga Dalia Marcela, la petición de residencia (i-130) desde hace un poco más de cinco años. Hacemos esta aseveración bajo la premisa de que ella llegó de visita a Nicaragua siendo residente legal de EU, teniendo usted 14 años, sacando la diferencia con los cerca de veinte que tiene hoy en día.



Otro factor bastante importante es el hecho de ¿cómo su madre obtuvo la residencia en EU? ¿Fue por Nacara? ¿Bajo una petición de asilo? ¿Por el proceso de suspensión de deportación (la ley de siete años)? ¿O fue por matrimonio con un residente o ciudadano gringo? Cualquiera que haya sido el proceso que utilizara para obtener un ajuste de estatus en EU, residente legal permanente, pudo hacer paralelamente o casi posterior a los hechos de status-residencia, según el caso, la gestión necesaria para usted, la niña olvidada en Nicaragua.



Hay que investigar o determinar qué fue lo que pasó, qué impidió la realización de la reunificación familiar bajo cualquiera de los procesos legales disponibles en el tiempo que su madre adquirió la residencia gringa. Parte de esto es escuchar a los involucrados, analizar documentos, visualizar si hubo consejos, acciones erróneas de terceros que empantanaron el proceso. Hay que determinar lo que se puede hacer en un presente y en un futuro.



Pudimos charlar con su madre por teléfono en EU, amiga lectora. Ella nos confirmó que en verdad ya sometió la petición de residencia por usted. Nos habló de forma muy franca, de que tuvo el deseo, interés muy real de que usted entrara legalmente a EU -–bajo el proceso de Nacara-- hace unos siete u ocho años, pero que fue mal aconsejada por una abogada en EU, la cual determinó (erróneamente, falsamente) que usted, Dalia Marcela, no tenía derecho a una visa por Nacara.



Usted, amiga lectora, sí tenía en ese tiempo el derecho de visa y emigrar bajo la ley Nacara, a como lo hicieron miles de niños nicaragüenses. Hubo un mal consejo y usted y ella sufrieron las consecuencias.



El “Aprendiz de Quijote” es de la opinión de que su madre está haciendo un poco tarde --pero está haciendo-- las gestiones necesarias para que usted obtenga la residencia en EU. Debe darle crédito al amor de madre, sin olvidar los múltiples sinsabores, confusiones y errores migratorios que la vida en EU de alguna manera ponen a prueba el amor y respeto entre la gran familia nicaragüense. Su caso, Dalia Marcela, lo gestionaremos en AyudaUSA totalmente gratis, sin costos legales. Cortesía del “Aprendiz de Quijote” y EL NUEVO DIARIO.





Visita profesional de julio

Les notificamos a nuestros amigos y amigas lectores que estaremos de visita profesional por diez días en la casa-oficina de AyudaUSA, situada de la Racachaca, tres cuadras abajo y tres cuadras al sur, casa 30, Managua. Arribamos desde la ciudad de Miami la tarde del próximo lunes 30 de junio. Nos pueden llamar o visitar, amigos lectores, que con gusto, si califican, le ayudaremos en sus deseos y derecho de visitar, trabajar, estudiar o vivir con mucha dignidad criolla en EU. ¡El resto es... historia!



* Sociólogo, Catedrático / Inmigración AyudaUSA, PA

