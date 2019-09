Urgen aprobación de Ley de Soberanía Alimentaria

Especialistas en la materia urgen la aprobación en lo específico de la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, Sysan, lo cual consideran una necesidad ante los altos costos del combustible y el acelerado incremento de los precios de los alimentos de primera necesidad.



En el marco del foro de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, Alí Jiménez, consultor en seguridad alimentaria, señaló que esta ley se aprobó en lo general desde junio de 2007, sin embargo, no hay consenso en el Poder Legislativo, donde esta ley no ha caminado más allá del artículo 2, porque de pronto se dieron cuenta de que estaban creando una ley que no saben si van a poder cumplir.





Necesidad de voluntad política

“Es un esfuerzo loable que se haya impulsado, pero no sólo se necesita crear su marco jurídico, sino también que exista voluntad de desarrollarla, de implementarla y que se destinen fondos para su aplicación”, expresó Jiménez.



Agregó que no sólo se trata de elevar la producción, también están los compromisos de exportación de los tratados de libre comercio, por lo que peligra que ésta no sea suficiente para satisfacer el consumo interno.



Por otra parte, mencionó que tampoco se puede obligar a los productores a producir un producto determinado.



Sorayda Gómez, coordinadora de Bienestar Infantil y Adolescencia, del organismo Visión Mundial, comentó que la importancia de la ley Sysan radica en la creación de un marco jurídico para dar una respuesta integrada a la crisis alimentaria en nuestro país.



La ley contempla no sólo la producción, sino también la distribución equitativa de los alimentos que permita una nutrición adecuada, principalmente a la niñez cuyo desarrollo y capacidades se ven limitadas por la falta de nutrientes.





Nicaragüenses con retardo en talla

“Según datos del Fondo de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en Nicaragua el 21 por ciento de la niñez menor de 6 años padece retardo en su talla, eso significa que ha dejado de crecer. Esto es ocasionado por mucho tiempo sin nutrirse o alimentarse adecuadamente.



También tenemos 17 por ciento de niños menores de 6 meses que están teniendo retardo en su crecimiento, eso nos dice que tuvieron problemas nutricionales en el vientre de la mamá”, señala Gómez, agregando que estos niños tendrán retardo en su desarrollo intelectual.