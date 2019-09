Medicina natural en Jalapa

30 Junio 2008 |

9 a.m. |

END

JALAPA, NUEVA SEGOVIA



A un buen terapeuta, impecablemente vestido de blanco y con un estetoscopio de corbata, no sólo se le encuentra en un prestigioso hospital, centro de salud o en una clínica privada, también en locales muy humildes, donde quizás el paciente, agobiado por una enfermedad, recobra mayor confianza frente a otra persona que nunca ha estado ante el frontis de una universidad para lograr un “cartón” de médico, sin embargo, su atención también ha sido efectiva.



Además, estas personas de conocimientos natos curan con fármacos cien por ciento naturales, que no es más que la sofisticación de la tradición indígena, ahora con alguna mezcla de conocimientos orientales. A algunos se los confunde con los centros de prácticas de magia y esoterismo, pero no es así, y se constata cuando uno se interna en los rincones de estos lugares.



Los centros de medicina natural y los curanderos se volvieron más populares desde los años de la Revolución Sandinista, como forma de mitigar los males de la salud ante el bloqueo y la guerra financiada por el gobierno de Estados Unidos. Y continuaron desarrollándose como una alternativa barata de curación ante el desempleo y la carestía de la vida.



La fabricación y uso de medicamentos naturales se reconoce hoy como una industria que silenciosamente se sostiene en varios departamentos del país gracias a su efectividad comprobada por los usuarios.



En Jalapa funciona desde 1990



En Jalapa, desde 1990 funciona el Centro Medicinal Xilonem, surgido a iniciativa de un grupo de religiosas de la Orden Sagrado Corazón, que en las comarcas de este paraje fronterizo promovió el cultivo y uso de las plantas medicinales.



Ramón Herrera, paramédico forjado en Cuba



El pilar de la historia de este lugar se encarnó en Ramón Herrera Tórrez, de 46 años, un ex oficial del otrora Ejército Popular Sandinista, en donde sirvió de paramédico, y para tal fin se preparó por tres años en Cuba.



Es el médico naturista que atiende de lunes a sábado en un humilde local del casco urbano de Jalapa, situado al costado sur del mercado municipal en construcción.



La clínica, los masajes y la acupuntura



Desde que se entra a su clínica salta a la vista tres vitrinas llenas de potes y cajitas con toda clase de marcas de fármacos, y en la pared del fondo, una fila de carteles con gráficos de la anatomía del cuerpo humano, cada uno mostrando sistemas de órganos.



Hay dos pequeños ambientes, cada uno con una camilla de madera. La primera para sobar por causa de empacho y para acupuntura; la otra, exclusivamente para la aplicación de masajes.



El prestigio trasciende



El prestigio del Centro Xilonem aumenta con la visita de cada uno de los clientes. “A mí me dicen: ‘Vengo por recomendación de un amigo, a quien usted curó’”, narra. Dijo que de 25 a 30 pacientes atiende diariamente, apoyado por dos asistentes.



No cobra por consultas



“Aquí no se cobra nada por la consulta. Y si la persona no tiene dinero para comprar el medicamento, yo se lo doy, y que otro día me lo pague. Hay gente que ni conozco, pero vuelven y me pagan porque se han curado”, relata.



Su manera de ser imprime confianza en quienes lo buscan, que es lo que todo médico requiere de sus pacientes para lograr un buen diagnóstico, por tanto Ramón reconoce con rapidez la sicología de cada individuo.



Algunos pacientes que han visitado la clínica coinciden en afirmar que Ramón tiene el carisma popular y perfil de pueblo y está disponible para cualquier emergencia y atender en todo horario, porque el concepto del centro y de sus conocimientos es servir al ser humano.



Cómo llegó a la medicina natural



Enfilado en el Batallón 30-11, lo conocieron las misioneras Consuelo Armida, Ana Pérez y Margarita Avellán, y una vez que cumplió su período de servicio militar, fue llamado para fundar el proyecto del centro medicinal.



“Yo tenía la vocación médica, pero debido a la pobreza de mis padres era imposible dedicarme a esos estudios. Apenas aprobé en aquellos tiempos el sexto grado, que ahora casi equivale a un quinto año de secundaria de un joven que actualmente carece hasta de una buena ortografía”, comenta.



Su currículum médico es el esfuerzo de su constante actualización y participación en talleres de capacitación, algunos en el extranjero, como en Ecuador y México.



Aton Inowe, médico japonés y su legado



Acentúa el nombre de Aton Inowe, un médico japonés, como el de sus principales maestros. El galeno nipón, que ha estado en la ciudad de León, lo preparó en acupuntura, reflexología, masajes contra el estrés, digitopuntura y examen bioenergético.



Las hermanas religiosas dejaron en sus manos el proyecto y cada vez que vienen a Jalapa se muestran satisfechas por la semilla sembrada en el Centro Xilonem y en su persona. Recordó que reactivó la farmacia con un préstamo que le otorgó la Fundación para el Desarrollo de Nueva Segovia (Fundenuse).



El Centro de Medicina Natural Xilonem se abastece de medicinas de centros de producción de Managua, Chinandega, Estelí y Matagalpa, lo cual revela la existencia de una industria importante del ramo.



Dice Ramón que éste es su empleo y oficio, con lo cual complementa los ingresos de su familia. Ha procreado con una maestra de primaria tres varones y tres hembras, de ellas una se adiestra como masajista y en otros conocimientos de la medicina natural.



Masajes para recambio de energías



Entre los servicios que Ramón brinda están los masajes y la digitopuntura, un procedimiento que, explica, sirve para estimular cada uno de los miembros del cuerpo humano, cuando la persona está recargada de estrés.



“Eso ayuda a que las articulaciones abran las fuentes de energía y se llene el paciente de energía positiva y expulse las negativas, acumuladas en los diferentes órganos del cuerpo”, explica con un énfasis que denota su pasión por su quehacer.



Explica que no practica más de tres masajes al día, y para aplicar cada uno, se prepara física y mentalmente. “Para sacarme las energías negativas, llenarme de positivas y así poder transmitírselas al paciente”, apunta.



Entre los ejercicios previos que realiza está la oración, por medio de la cual pone la sanidad de su paciente en manos de Dios. Explica que el masaje se aplica con el sumo cuidado de no dañar tejidos del paciente, y para ello es básico conocer a qué nivel están los tejidos contraídos por el estrés. Reveló que utiliza ungüentos como aceite de coco, almendra, ruda y de plantas aromáticas, entre éstas, eucalipto y hierba buena.



Sus masajes son demandados por toda clase de personas, incluidas jovencitas, estresadas por el estudio, y cuenta que antes de acostarlas en la camilla, primero crea un clima de confianza.



“Al inicio, los masajes son dolorosos, pero al final mi propósito es que la persona se levante con una cara distinta, es decir, con más positividad”, anota.



Los masajes son recomendados para docentes, policías, funcionarios de alcaldías y para aquellos profesionales cuyas ocupaciones les provocan una carga de estrés.



También Ramón brinda el tratamiento de acomodamiento de columnas, y asegura que de la clínica han salido pacientes caminando después de entrar en camilla.



Escrupulosidad en la acupuntura



Ramón explica que la acupuntura es otro método para expulsar las energías negativas del cuerpo. Recomienda a la ciudadanía que debe tomar precauciones sobre quién y cómo se aplica esta técnica oriental.



“En la aplicación no se debe dañar ningún vaso sanguíneo que produzca moretones en la piel; también al retirar la aguja ésta no debe gotear sangre. A mi consultorio vienen pacientes que traen su pote de agujas, las que pueden dejar etiquetadas con su nombre o llevárselas. No se pueden utilizar en otra persona, ante el riesgo de transmisión de enfermedades como el sida”, explica con la seguridad de sus conocimientos.



El examen bioenergético



El examen bioenergético es como un escaneo del cuerpo humano que Ramón realiza con instrumentos nada sofisticados, pero que se trata de un fenómeno raro, aunque con resultados convincentes. Solamente utiliza una varilla de cobre, de unos 20 centímetros, unos gráficos de la anatomía del cuerpo humano y una persona asistente.



El médico toca con una varilla cada órgano impreso en el gráfico adherido a la pared, toca al paciente, mientras un asistente prueba la relajación de los dedos de una mano. Si éstos se abren con facilidad, indica que el órgano está sano, pero si están endurecidos o magnetizados, señala que allí hay una enfermedad.



De la misma manera, el médico naturista prueba con distintas muestras de plantas medicinales, para ver cuál de ellas cura el mal.



“Pero se necesita que yo esté sano y mi ayudante también, porque si uno de los dos está enfermo, el diagnóstico del paciente es falso”, explicó.



Añade que con esta misma prueba de la varita de cobre se puede determinar la gravidez de una mujer. “Aquí varias han venido a chequearse por algún malestar, y cuando se aplica el examen bioenergético, tocando el útero del gráfico, sale positivo. La paciente no cree, pero yo le mando a que lo compruebe con un examen en el centro de salud, el cual también da positivo”, indica sonriente.



Necesitan cooperación para local



En un local alquilado opera el Centro Natural Xilonem. Esperan tocar puertas a la cooperación para adquirir su propio espacio y brindar mejor servicio a campesinos y demás pacientes de Jalapa.