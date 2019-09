Comedor incomoda frente a delegación tres de Policía

Paradójicamente, en el gobierno de “El Pueblo Presidente” tres madres solteras que se ganan el sustento de su prole vendiendo comida frente a la Estación Tres de Policía Nacional, están amenazadas con ser desalojadas de ese sitio.



Las presiones para que Alba Martínez, Patricia Castro y María Cristina Pérez desmonten su comedor no es promovida por las autoridades policiales, sino por el director del centro de salud vecino de esa estación de Policía, conocida desde hace varios años como “Palo Alto”.



Según las mujeres, cuyos tramos colindan con la malla que protege el costado norte del referido centro de salud, el director del mismo, doctor Saúl Cruz, y el capitán Pastor Blandón, de esa delegación policial, son quienes las han amenazado.



Alba Martínez aseguró que el comisionado Yuri Valle, jefe de esa delegación policial, les advirtió que si recibe otra carta del doctor Saúl Cruz quejándose del supuesto desaseo de ellas en sus tramos y contorno procederá a desalojarlas.



El vocero de la Estación Tres de Policía, capitán Wilfredo Urbina, negó que el jefe de esa sección policial haya amenazado a las tres mujeres con desalojarlas del sitio donde venden comida y golosinas para ganarse el sustento de sus hijos.



Cruz negó haber solicitado a la Policía que desaloje a las tres vendedoras, pero las acusó de ser responsable de la basura que observa a lo largo de la malla que bordea la parte sur de ese centro.



“Lo que hay en todo el municipio es una campaña de salud de lucha contra el dengue, y no podemos permitir que en ese sitio (donde están las ventas comida) haya basura”, expresó Cruz. Sin embargo, reconoció que no tiene certeza de que la basura que se observa en los contornos de las ventas de comida y golosinas sea responsabilidad de las comerciantes.