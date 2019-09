Línea directa

El alcalde de Ciudad Sandino, Raymundo Flores Genet, inauguró un proyecto de 700 metros de adoquinado en las zonas uno, tres y cuatro del municipio, en una vía alterna en forma de “L” para la salida principal.



Luego de recorrer la nueva calle, el alcalde Flores dijo en un acto a los habitantes beneficiados que este proyecto tiene un costo de unos dos millones de córdobas, más el costo de las bocacalles que miden unos 800 metros cuadrados.



“Es la quinta obra de esta naturaleza que se inaugura en los últimos días, incluyendo la capilla del cementerio, un preescolar, adoquinado en la zona diez, nueve y zona 12. Pero faltan cinco proyectos más”, señaló. Y es que la comuna se dispone a entregar en los próximos días un puente vehicular que une a la zona cinco y seis, el adoquinado en la zona ocho y la Casa de la Tercera Edad, tres compromisos de campaña del edil sandinista.



Al edil lo acompañó el candidato sandinista para las próximas elecciones municipales, Roberto Somoza; el ex-alcalde Manuel Pinell y los concejales Alberto Maldonado, Virgilio Matamoros y Cecilia Altamirano.



A cien metros del acto se declararon instalados los Comités de Campaña del FSLN en el municipio, una actividad presidida por el Consejo Sandinista Municipal que lidera el coordinador Juan Carlos Balmaceda, Aura lila Hernández y Héctor Almendarez.



Abren red de comunicación entre hospitales con teléfonos Movistar

Melvin Martínez

Las autoridades del Ministerio de Salud, Minsa, y representantes de la compañía Telefónica Movistar, firmaron ayer un convenio de apoyo y colaboración que permitirá al Ministerio contar con una red hospitalaria de comunicación para salvar vidas y mejorar el acceso a la salud comunitaria.



La red inter-hospitalaria está integrada por una conexión virtual de 18 aparatos fijos de teléfonos celulares y otras 82 unidades móviles que el Minsa distribuirá en el Sistema Nacional de Salud. La red contará con más de 200 mil minutos de comunicación gratuita durante un año.



El acuerdo fue firmado por el ministro de Salud, Guillermo Gonzáles, y Juan Manuel Argüello, Director de Telefónica Movistar. “Con la implementación de la red buscamos trabajar en cooperación con el Minsa para favorecer el acceso a la salud por parte de la comunidad, y lograr así una coordinación entre el sistema de salud para que los servicios que ofrece el Minsa sean más efectivos y de mayor alcance”, indicó Argüello.



Esta experiencia Movistar la ha puesto en marcha con otras instituciones del gobierno, como la Dirección de Migración y Extranjería y la Policía Nacional.



Minsa también desaloja a cubana que vende café afuera del “Alemán”

Mercedes Urroz

Muy angustiada porque ya no podrá vender café y pan en la pequeña rotonda ubicada frente a la Sala de Emergencia del Hospital “Alemán Nicaragüense”, doña María de la Fe García Romero ayer pidió a las autoridades del centro que no le quiten esta forma de ganarse la vida.



“Yo hago un llamado al gobierno, a las autoridades del hospital, llevo cuatro años de vender aquí, y hasta ahora tengo este problema”, aseguró García, quien manifestó haber llegado al país procedente de Cuba hace más de 20 años, y pide que consideren su caso, ya que es una mujer enferma.



Yáder Figueroa, de la oficina de Relaciones Públicas del hospital, dijo vía telefónica que por orientación del licenciado René Murillo, de administración, se le pasó a esta señora una notificación del Ministerio de Salud para cumplir con las normas de higiene que requiere todo hospital del país.



“Si un familiar compra un café y se enferma, no dice haberlo comprado afuera, sino en el hospital... y hay que garantizar la salud de la población”, dijo Figueroa, quien aclaró que cada mes se hace revisión en los demás lugares donde venden comida en el hospital para garantizar salubridad en los alimentos.