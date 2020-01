Telehablatón por niños con cáncer

De nuestra voluntad depende la vida de un niño o una niña que sufre de cáncer. Ese es el llamado que la Comisión Nicaragüense de Ayuda a Niños con Cáncer, Conanca, hace para que demos nuestro aporte en el Telehablatón a favor de los infantes que buscan sobrevivir la terrible enfermedad que anualmente lleva al hospital a 1 mil 300 pequeños pacientes.



La leucemia es una de las enfermedades cancerígenas más comunes en la infancia de nuestro país, representa anualmente el 45 por ciento de los enfermos en la sala de oncología del hospital “Manuel de Jesús Rivera, La Mascota”, una sección de cuidados que tiene como pacientes a 950 niños y niñas.



“Atendemos entre 50 y 60 niños por enfermedades hematológicas o de la sangre, y cáncer de diferentes tipos, dejando hospitalizados aproximadamente 30 niños diariamente, lo que es un número importante para nuestro personal”, expresa el doctor Fulgencio Báez, jefe del departamento de hematología y oncología de “La Mascota”, lugar donde se practican 5 mil 500 quimioterapias al año.



Pesticidas y cáncer

El especialista indicó que el 45 por ciento de todos los tipos de cáncer diagnosticados en Nicaragua es la leucemia, en su mayoría aguda, a la cual le siguen los linfomas en un 16 por ciento, y en menor cantidad los temores del sistema nervioso que reprendan el 4.8 por ciento, además de los tumores de Wilms, Retinoblastoma y el osteosarcoma.



Indicó que esta enfermedad, a pesar de las investigaciones realizadas en el mundo, no se conoce lo que verdaderamente lo ocasiona, sin embargo si se han encontrado los factores que predisponen el cáncer. Entre estos las radiaciones y químicos utilizados en la agricultura como insecticidas y pesticidas, además de virus como el de la hepatitis B entre otros.



“De donde más pacientes recibimos es de occidente o la zona central del país. Esa es la zona que históricamente ha estado sometida al uso indiscriminado de pesticidas desde hace varias décadas. Los niveles son tales que según estudios realizados las aguas tiene altos niveles de insecticidas y de esa manera se consume llegando a reflejar que la leche materna tiene niveles de pesticidas. Estos contaminantes son factores que influyen genéticamente”, expresó el doctor Báez quien insta a todos a colaborar con el Telehablatón.



En apoyo a víctimas de mortal enfermedad

Amalia Frech, presidenta de Conanca, señala que tienen como meta alcanzar un mínimo de 3 millones de córdobas aunque las esperanzas son llegar a los 5 millones de córdobas. Esto para satisfacer las necesidades de la sala de Oncología durante los próximos seis meses.



Lo que logre obtener Conanca será destinado a cubrir gastos que no da cobertura el hospital. Hay exámenes que no se realizan en “La Mascota” tales como la resonancia magnética, el pago de medicamentos extremadamente caros como los indispensables antibióticos, transporte de los familiares de escasos recursos y que viven en zonas alejadas o en la Costa Atlántica. Además para materiales de reposición y el anestesiólogo para el nuevo quirófano.



“Si al menos 1 millón de personas se dispusieran a aportar 3 córdobas, fácilmente recolectaremos el dinero necesario”, expresó Frech, quien solicitó el patrocinio de la empresa privada para el impulso de esta buena causa.



El telehablatón se realizará en Metrocentro el 5 de septiembre durante todo el día.