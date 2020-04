Cultura de consumo para amortiguar alzas

Gonzalo Salgado, Coordinador de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores (RNDC), dijo que ante la ola alcista de los precios de la canasta básica y la falta de una estrategia del gobierno para paliar el impacto, la población nicaragüense debe asumir una cultura de consumo; es decir, educar los hábitos de compra de acuerdo a las necesidades: “qué consumir, cómo consumir y a qué precio”.



“Por ejemplo, mucha de la gente de este país prefiere comprar pan de una transnacional por la marca o por un jueguito, en lugar del pan que hace la misma industria panificadora que hay en el barrio… y la falta de cultura hace que golpee el bolsillo mucho más”, agregó Salgado.



Indicó que el gobierno ha demostrado que no interviene en la regulación del libre mercado, y prueba de ello es que la Ley de Promoción de Competencia sigue sin implementarse, lo que se traduce en que la empresa privada abusa de los consumidores al aplicar alzas en los precios de sus productos de forma artificial.



“En el peor de los casos estafan, como la empresa Tropigás que venden menos gas licuado del que ofertan, o las gasolineras que despachan menos combustibles”, dijo.



Salgado también aseguró que la aplicación del pliego tarifario que aplicó el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) a partir de este mes es ilegal, “porque así lo establece la Ley de Reformas y Adiciones a la Ley de Estabilidad Energética (Ley 554). En su artículo 10 dice que el pliego tarifario tendrá vigencia de un año a partir de julio, lo que quiere decir que ya tiene cuatro días de ser ilegal”.



Según el coordinador de la Red, lo que las autoridades del INE debieron hacer era publicar el pliego tarifario y pedirle a la Asamblea Nacional que apruebe una ley que extienda la vigencia del pliego. “Pero no lo hicieron, lo que demuestra que Fenosa, en contubernio con el gobierno, le doblaron el brazo al INE”, señaló.



“Lo sospechoso es que el ingeniero David Castillo, semanas atrás nos presentó a las organizaciones de consumidores y a Unión Fenosa una propuesta de pliego tarifario que debió haber sido presentado y aprobado, la que establecía una reducción el Valor Agregado de Distribución (VAD) de Unión Fenosa. Pero lo que vemos es que hay un incremento, lo que es contradictorio”, se quejó Salgado.



Lamentó que el gobierno tampoco implemente un proceso de consulta donde haya suficiente espacio para la retroalimentación en el Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH), por lo que advirtió que esta administración podría cometer el mismo error que la anterior, “que hizo un supuesto Plan Nacional de Desarrollo, que no era ningún plan, no era nacional y tampoco era de desarrollo”.



Por todo lo anterior, Salgado sostuvo que el gobierno no está regulando el mercado y mucho menos echa a andar estrategias que amortigüen la carestía de los productos de la canasta básica, y eso está impulsando la anarquía entre consumidores. Muestra de eso, según dijo, es que en el Norte del país hay tranques en contra de empresas financieras, y la gente ha comenzado a secuestrar cuadrillas de Fenosa.