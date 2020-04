Prisión para traficantes de especies protegidas

Comer un huevo de tortuga o extraer cualquier especie en vías de extinción de su hábitat natural será sancionado con prisión, según el artículo 375 del vigente Código Penal (Ley 641), que dice que “el que pesque o realice actividades de extracción, recolección, captura, comercio o transporte de recursos hidrobiológicos, en áreas prohibidas o en época de veda, será sancionado con prisión de uno a dos años”



Freddy Rivera, Director del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Sinap-Marena), comentó que esperan que con las sanciones establecidas en el código que recién entró en vigencia, se fortalezca la protección.



“Antes las delegaciones territoriales sólo podían imponer multas después de un proceso administrativo, pero ahora estas delegaciones podrán coordinarse con la Procuraduría Ambiental y la Fiscalía Ambiental para iniciar procesos penales contra las personas que depreden”, afirmó.



El Marena, continuó diciendo Rivera, también esta capacitando a los guardaparques de cara a que ellos puedan monitorear, recabar denuncias e implementarlas de forma que no se nos caigan en los juicios.



“Muchos juicios por delitos contra el medio ambiente se caen porque no se levanta bien la información de campo, y cuando llega a manos del judicial se cae el proceso, pero estamos fortaleciendo los controles para que se pueda hacer efectiva la ley y sus sanciones”, comentó Rivera.





Menos tortugas

Sin duda, el Código Penal servirá de apoyo a la protección de especies como las tortugas que se encuentran en vías de extinción, y este año mostraron una disminución significativa en las arribadas, de acuerdo con un informe elaborado por el organismo Flora y Fauna Internacional que, junto al Marena, realizó el cierre de la campaña “Yo no como huevos de tortuga”, 2007- 2008, en la ciudad de Jinotepe.



De acuerdo con este informe, en la temporada de anidación se reportó la presencia de las cuatro especies de tortugas marinas que anidan en el Pacífico: Paslama (Lepidochelys olivacea), Tora (Dermochelys coriacea), Carey (Eretmochelys imbricata) y Torita (Chelonia mydas agassizii).



La anidación de tortuga paslama fue ligeramente inferior a la de la temporada anterior, cita el informe. En total se contabilizaron en 187 mil 361 nidos, lo cual demuestra una tendencia positiva y de recuperación de esta especie, sin embargo, estos datos deben ser tomados con cautela, ya que el hecho de que se observe una mejoría no significa que la población se haya recuperado por completo.



Lamentablemente, el caso de las otras tres especies de tortugas marinas continúa siendo crítico, y como ejemplo se mencionó el de la tortuga tora, de la que se estimó que ocurrieron menos de 100 anidadas en todo el Pacífico de Nicaragua, cuando a inicios de los años ochenta se contaban hasta 100 nidos en una sola noche y en una misma playa.



En igual situación se encuentran la tortuga torita, y la tortuga carey del Pacífico, especies que en este momento son muy raras y sólo se contabilizan por unidades. Es importante destacar que de cada cien mil tortuguillos que nacen sólo uno puede llegar a la edad adulta, y que su edad de reproducción empieza entre los veinte y treinta años.