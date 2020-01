Línea Directa Jorge Eduardo Arellano

MEM anuncia Euro Solar para llevar energía renovable a RAAN

Nery García

Unas 42 comunidades de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) serán beneficiadas con la instalación de sistemas eléctricos que funcionarán a base de energía renovable, cuya inversión suma dos millones 12 mil 500 euros. Es un proyecto denominado “Programa Euro Solar” que busca proporcionar a comunidades rurales una fuente de energía eléctrica generada por sistemas híbridos comunitarios.



Al menos eso se lee en un documento que la viceministra de Energía y Minas, Lorena Lanzas, expuso en el “Foro de Energía Solar Renovable 2008”, el pasado tres de julio. De esa cantidad disponible de euros, un millón 592 mil 500 es dinero financiado por la Comunidad Europea y los restantes 420 mil será un aporte del gobierno de Nicaragua, según reveló el Ministerio de Energía y Minas (MEM).



Explican que se trata de aprovechar el recuro solar y eólico, “apoyando las actividades de educación, salud y comunicación en centros comunitarios”.



Según datos de la Comisión Europea, en cada municipio se instalará un sistema de paneles fotovoltaicos (energía solar), y opcionalmente un aerogenerador para la producción de electricidad. Estos paneles son parte de un kit que incluye la conexión a internet, vía satélite, telefonía, ordenadores, proyector, impresora, refrigerador, purificador de agua y cargador de batería.



Lanzas reveló que la instalación de los paneles solares será en las comunidades que no tienen electricidad, lo que beneficiará a 62 mil personas.



Euro Solar es un proyecto que la Comunidad Europea promueve en ocho países empobrecidos de Latinoamérica: Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Perú. En total se pretende instalar 600 sistemas de generación a más tardar en enero de 2011, conforme los acuerdos establecidos con los gobiernos de cada país.



Las comunidades beneficiadas en el municipio de Siuna son: El Hormiguero, Rosa Grande, Labú, Zapote Kum, Skilta, El Guayabo y Salto Verde; mientras en el municipio de Rosita están: Susun Central, Las Breñas y Wasakin.



En el municipio de Bonanza: Musawás, La Españolina y El Vesubio; en Puerto Cabezas: Sangnilaya, Ninayari (Sandy Bay) y Lapán. En Prinzapolka: Kuamwatia, Prinzapolka, Wounta y Layasiksa. Y en el municipio de Waspam están: el sector de Tasba Raya de la comunidad Francia Sirpi, Koom (Llano Abajo), San Carlos, Asang, La Esperanza, Siksayari, Raití, San Jerónimo, Uhry (Llano abajo), Wasla (Llano abajo), el sector Tasba Raya de Miguel Bikam. También se menciona las comunidades de Wiwinak; Bilwaskarma (Llano abajo), San Pedro, Awastingni, Amasaus, el sector Tasba Raya de Santa Clara, Tuskrutara (Llano abajo), Bismuna; Santa Fe, Kisalaya, Klar (Llano abajo) y Saupuka.



Plan Internacional y Defensa Civil enfocan a la niñez ante desastres

Promover la participación protagónica de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la acción comunitaria para la gestión de riesgo ante desastres naturales, es lo que buscan las autoridades de la Defensa Civil del Ejército de Nicaragua y del organismo Plan Internacional Nicaragua, y para eso firmaron un acuerdo que espera resultados pioneros en la región.



El jefe de la Defensa Civil, coronel Mario Perezcassar y la Directora de Plan, Mariella Greco, firmaron este convenio de colaboración para establecer mecanismos de coordinación para implementar programas con el enfoque de derechos de la niñez y la colaboración en ayuda humanitaria para casos de desastres naturales. El acuerdo se suscribió en las oficinas de la Defensa Civil del Ejército de Nicaragua, que tiene tres años de trabajar en este sentido con Plan Nicaragua, una relación que se ratifica en este convenio por otros tres años.



Perezcassar manifestó que esta relación ha potenciado la capacidad de respuesta a niñas, niños, adolescentes y sus familias; especialmente durante las emergencias, y una muestra son las acciones que Plan desarrolló en coordinación con Defensa Civil durante la respuesta humanitaria a los afectados por el huracán Félix. En esta ocasión y para celebrar esta estrecha relación, Defensa Civil entregó una placa de reconocimiento a Plan Nicaragua y condecoró a su Directora de país, Mariella Greco, quien está finalizando su misión en Nicaragua. “En Nicaragua la acción de la Defensa Civil con un enfoque de derechos de la niñez es algo muy especial”, destacó Greco.



“Es algo muy particular. Yo no he escuchado en ningún otro país del mundo que tenga ese enfoque de derechos de la niñez. Se mira eso cuando se observa al Ejército interactuando con las niñas, niños y las comunidades, en una relación de amistad, de respeto y de apoyo”, reconoció la funcionaria.



Intensa lucha en Chinandega contra el dengue y la malaria

En los catorce municipios del departamento de Chinandega continúan las actividades encaminadas a la prevención de epidemias provocadas por el dengue, malaria, enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias, informó el Ministerio de Salud, cuyos funcionarios cuentan con el apoyo de los Consejos del Poder Ciudadano, Colaboradores Voluntarios, alcaldías y otros actores sociales en esta labor.



Como parte del control de la malaria, el Silais Chinandega informó que hasta ahora se ha completado la eliminación de vegetación acuática en 40 mil 430 metros cuadrados, limpieza de criaderos en 25 mil 956 metros cuadrados, drenaje o zanjeo en más de un mil metros cúbicos, aterramiento y aplicación de larvicidas a 11 mil 700 metros cuadrados de criaderos.



Además, han desarrollado actividades contra el dengue como la abatización de 15 mil 585 viviendas e inspección de 107 mil 463 depósitos, protegiendo de esta manera a 67 mil 749 habitantes.



En las últimas semanas se ha realizado rociado con máquina Leco en las áreas urbanas y periurbanas de Villanueva, Somotillo, Chinandega, Chichigalpa, El Viejo, Corinto, Posoltega, Morazán y El Realejo, donde se han rociado 2 mil 559 manzanas, precisó el Minsa.