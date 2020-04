Dr. Franklin Franklin*



Estimados amigos, amigas lectoras:

En AyudaUSA procuramos contestar con rapidez las inquietudes, las preguntas que nos formulan por correo electrónico los fieles lectores de esta columna que se publica de forma exclusiva todos los viernes por EL NUEVO DIARIO, sección Contacto END. Unas sencillas y otras complejas, las preguntas. Un caso puede tener o no una respuesta, y hasta quizás dos diversas soluciones enmarcadas en leyes Consulares, Migratorias estadounidenses, por tal razón hay que realizar una buena “Radiografía Migratoria” de cada caso, para conocer individualmente el Derecho, Privilegio, Oportunidad en materia de visa-status migratorio de EU.



Los datos personales que nos envían en la mayoría de los casos están bastante incompletos, y los juristas en AyudaUSA necesitan información más específica, para responder de manera más precisa sus inquietudes, dudas y quizás poder brindarles de una forma diáfana, sencilla… soluciones y orientación profesional.



Tengan paciencia y seguridad, amigo, amiga lectora, que los juristas que producen la Columna de AyudaUSA de los viernes por EL NUEVO DIARIO, encontrarán alternativas legales viables --si es que las hay-- en su caso, ya sea en el corto o en el largo plazos.



Tome en cuenta que entre más datos e información específica tengamos del caso a tratar, mejores posibilidades de éxito tendrán. Entre esa información está la del entorno de usted, de su familia, de estudios realizados o en proceso, de raíces familiares en Nicaragua y en Estados Unidos, condición financiera y laboral, peticiones migratorias hechas anteriormente, violaciones voluntarias o involuntarias al sistema de visas, status migratorio de EU.



Siempre déjenos saber claramente: ¿Cuáles son sus planes al viajar a EU? ¿Qué es lo que usted y su familia desean? ¿Cuál es su objetivo en el corto o en el largo plazos?



“Radiografía Migratoria”



Al escribirnos, suministre los siguientes datos básicos de Usted y su Cónyuge:

1. Sus nombres y apellidos completos.



2. Fecha de nacimiento, pueblo, ciudad, país de nacimiento, cedula de identidad.



3. Teléfonos de casa, celular, trabajo, correo cibernético (esto último es indispensable).



4. Dirección completa de su domicilio, ciudad, donde vive, con quién vive aquí, relación.



5. Nombre completo, edad, ciudad donde viven sus hijos; su cónyuge, compañero (si están en EU dar el estatus legal de cada uno de ellos).



6. Estado civil actualizado. Soltera, juntada, casada, separada. Fecha de matrimonio, divorcio.



7. Nivel de educación, profesión. Ocupación actual, salario-ingreso mensual.



8. Nombre, dirección del lugar de trabajo, razón social (privada o gobierno), por cuánto tiempo, posición y labores que desempeña.



9. Tiene casa, terreno, carro, cuenta Bancaria de cualquier tipo. Dar valores de cada uno en dólares.



10. ¿Tiene familiares, novia (o) que son RESIDENTES, CIUDADANOS en USA? Dé nombres completos, teléfonos de cada uno y ciudad donde viven.



11. Fechas, lugares y motivos de viajes realizados fuera de Nicaragua.



12. ¿Tiene algún Récord migratorio de asilo, deportación, negación, expulsión de entrada, de trabajo, estudios, visitas en USA?

13. ¿Ha solicitado algún tipo de visa en algún consulado de EU, ha hecho algún trámite consular-migratorio alguna vez? Dé fechas, lugares y resultado de las mismas.



14. ¿Qué es lo que usted desea?, ¿cuál es su objetivo inmediato, en el corto o en el largo plazos? ¿Desea gestionar una VISA-STATUS de Turista, Negocios, Lotería de Visa, Estudios, VISA de Trabajo, VISA Humanitaria? ¿Desea hacer campamento permanentemente (petición familiar, laboral, refugio por violencia de género, político) en EU?

15. ¿Necesita un perdón (waiver) por violación DE VISA-migratoria anterior? ¿Desea la ciudadanía gringa para un hijo (a)?



En AyudaUSA esperamos continuar recibiendo sus correos cibernéticos, sus visitas privadas y servirles con profesionalismo, dedicación, con mucha dignidad criolla en esta cruzada que iniciamos junto al “Aprendiz de Quijote” en mayo del 2004 por EL NUEVO DIARIO. Recordándoles que NO siempre es posible tener éxito en una gestión migratoria-consular.



En los servicios exclusivos en material de visas-status migratorio de EU, el profesional, el experto, vende su tiempo y experiencia, su conocimiento de donde, cómo, cuándo visualizar la acción, gestión a tratar en cada caso, recordando que NO siempre se tiene éxito en primera instancia, según el “Derecho, Privilegio, Oportunidad” del asunto.



A veces ocurre que el nica se expresa negativamente del profesional o de la oficina migratoria-consular de EU, incluso de pedir o exigir la devolución del dinero pagado cuando no se completó el objetivo que buscaba. Entendamos que NO hay devolución de dinero en cualquier proceso, gestión consular-migratoria. Pero si no está de acuerdo con esta primicia, amigo, amiga lectora, simplemente NO gestione la visa-status migratorio deseado.



Tenemos que entender que según el caso de visa-status migratorio hay “Derechos, Privilegios, y Oportunidad”, y que con mucha dignidad criolla, podemos: demandar-exigir nuestros Derechos; podemos solicitar un Privilegio, tener la Oportunidad de tener éxito según la leyes, códigos, procesos vigentes en materia migratoria. Pero NO podemos culpar irracionalmente al profesional, al departamento de migración, a la oficina consular, por la falta de éxito en el proceso deseado de visa-status migratorio.



Las leyes migratorias son bastante complejas y muchas veces esconden soluciones favorables a casos que se ven llenos de telarañas legales. Otros casos se ven simples, pero no hay solución posible. Es por esto que es muy necesaria la “Radiografía Migratoria”. Para aquellos que tienen dudas y desean saber quiénes somos, qué hacemos en AyudaUSA, les recomendamos leer esta columna con fecha 14 de marzo de 2008 y 12 de diciembre de 2006, exclusivamente por EL NUEVO DIARIO. ¡El resto… es historia!



