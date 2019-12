Línea Directa Jorge Eduardo Arellano

Ciudad Sandino tiene 57 nuevas especialistas en repostería

Del programa “Por ti mujer”, que impulsa la Alcaldía de Ciudad Sandino, egresaron 57 mujeres de la Escuela de Habilitación de Repostería, quienes obtuvieron su diploma después de cuatro meses de estudio y práctica en esta especialidad.



La profesora Jessenia Castillo Aguilar impartió el curso, y cada una de las egresadas expuso una repostería diferente en el acto de graduación que se realizó en el Auditorio de la Alcaldía de este municipio, donde recibieron sus diplomas de manos del concejal y coordinador del Consejo Político del FSLN, Juan Carlos Balmaceda.



Este funcionario dijo que las egresadas son personas que antes no tenían ningún oficio, pero que a partir de ahora tendrán una herramienta con qué defenderse en la vida.



La profesora Castillo Aguilar dijo que gracias al alcalde de Ciudad Sandino, Raymundo Flores Genet, ha sido posible realizar este curso, que no es el primero, pues las egresadas se unen a la promoción anterior como prósperas trabajadoras de la pastelería de este municipio.



Balmaceda recalcó el esfuerzo realizado para que los habitantes del municipio, en especial las mujeres, sean útiles al desarrollo de la comunidad.



Milavf elige a las directivas de la Red de Niñas

Sylvia Hernández

El Movimiento Infantil “Luis Alfonso Velásquez Flores”, Milavf, iniciará hoy el proceso de elecciones del programa de enfoque de género denominando Red de Niñas, donde participan más de 200 infantes del sexo femenino en edades que oscilan entre los 9 y 18 años. En la imagen aparecen algunas candidatas que visitaron las oficinas de EL NUEVO DIARIO.



Mariela Padilla, Coordinadora de la Red de Niñas a nivel nacional, dijo que uno de los requisitos para ser candidata es tener un año de estar organizada en Milavf, además de presentar su partida de nacimiento original y tener entre 9 y 15 años cumplidos.



El proceso de elecciones se desarrollará del 12 al 23 de julio en cada uno de los 29 municipios donde Milavf tiene sus delegaciones, y concluirá el 26 de agosto con la elección nacional de la junta directiva nacional.



Para el desarrollo de esta actividad se invita a un comité electoral de otros organismos como MiFamilia, Alcaldías y Ministerio de Educación, quienes serán los encargados de velar por la transparencia de la elección.



La Red de Niñas es un programa con enfoque de género, donde se abordan temas de interés propios de la vida de las niñas: danza, deportes, manualidades, brigadas ecológicas, cursos de belleza, actividades recreativas, caminatas, campamentos, foros, congresos y otras actividades.



Este programa en los últimos años ha desarrollado entre sus principales tareas los denominados grupos de conversación, que contribuyen a la formación de las niñas en temas de género, violencia intrafamiliar, derechos humanos y autoestima.



Padilla mencionó que la niña que resulte electa presidenta nacional de la Red ejercerá el cargo por un período de tres años, y por derecho propio, de acuerdo a los estatutos del Milavf, pasa a formar parte de la Asamblea General de la organización infantil.



UNA sirve maestría sobre agroecología y desarrollo

Sylvia Hernández

La Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional Agraria (UNA), ofrecerá una maestría sobre agroecología y desarrollo sostenible, que tendrá una duración de dos años, para entrenar y especializar en este tema a profesionales e investigadores en el conocimiento científico multidisciplinario.



La doctora Margarita Cuadra, Coordinadora de la maestría, dio a conocer que esta especialidad inicia en septiembre próximo y tiene como objetivo contribuir en el desarrollo de conocimiento de la sociedad nicaragüense en general, y del sector agropecuario en particular, mediante la capacitación de profesionales y la generación de conocimiento científico e innovación tecnológica para el desarrollo sostenible.



El programa de la maestría está dirigido a profesionales de centros de investigación, de organismo gubernamentales y no gubernamentales, universidades, instituciones privadas y grupos de desarrollo comunitario, así como productores, docentes y profesionales agropecuarios.



La maestría será impartida por docentes de la UNA, de los cuales 14 tienen grado de doctorado y 25 con grado de maestría; pero también habrá docentes extranjeros. El primer año de estudio está organizado en cuatrimestres, y en el segundo año se realizará trabajo de campo individual, el análisis y escritura de la tesis.



El cupo está limitado para veinte estudiantes por grupo, y se dará preferencia a profesionales de la región centroamericana. Los requisitos que deberán entregar los interesados a más tardar el 31 de julio, incluyen la solicitud de admisión completa, copia del título universitario, copia de cedula o pasaporte, dos fotos tamaño carné, dos cartas de recomendación, currículum y pago de aranceles. El costo de la maestría es de diez mil dólares. Para mayor información dirigirse a la Decanatura de la Facultad de Agronomía.



Néstor Avendaño anuncia el próximo índice de riesgo país

El economista Néstor Avendaño expondrá el próximo jueves el último informe sobre el índice de riesgo país de Nicaragua, calculado hasta junio de 2008. La actividad tendrá lugar en el auditorio de la Universidad Americana (UAM) y, al día siguiente, presentará en este mismo sitio un trabajo sobre la clasificación de la banca comercial de Nicaragua a marzo de 2008, además de los principales riesgos del sistema financiero nacional.



Las exposiciones cuentan con el apoyo de la UAM y del Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo. Las actividades serán de nueve a once la mañana, y tienen un costo de 20 dólares por cada exposición. Los interesados pueden llamar a Consultores para el Desarrollo S.A. (Copades), a los teléfonos 270-0385 y 863-2275.