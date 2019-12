Banderillazo de Santo Domingo

Edgard Barberena S.





Una partida de dos millones de córdobas de la Alcaldía de Managua para las fiestas de Santo Domingo, unas reinas hermosas, un activo comité organizador de la hípica y los cargadores tradicionales más alegres de Nicaragua, adelantan el éxito de la festividad más popular de la capital.



Tanto fue el entusiasmo de los cargadores, que declararon solemnemente: “Nicho Marenco es el mejor alcalde de los últimos 30 años”. Y el edil se va con ese reconocimiento y con su tajona para su casa, porque es el último como tal, al concluir su período en enero del próximo año.



El alcalde Dionisio Marenco así dio ayer el primer “banderillazo” de lo que serán las fiestas, al dar a conocer el Comité Organizador.



También el edil presentó a las candidatas a reina de las fiestas de los managuas, así como a las aspirantes a India Bonita, las que irán al certamen este 27 de julio. A esto hay que agregar la vela del barco, la visita que hará a la casa de quien en vida fuera el torólogo, Lisímaco Chávez, así como la actividad donde “Chepe largo”, en el Gancho de Camino.





No al alcohol

El padre Héctor Treminio, párroco de la Iglesia de Santo Domingo, llamó a los que asistan a la traída de Santo Domingo a no consumir licor para que no haya personas ebrias durante el recorrido de la procesión. Dijo que el verdadero promesante es el que va de rodilla o bailando, “pero no es aquel que está bien tomado”.



La comisionada Erlinda Castillo Chévez, jefe del Departamento V de la Policía, informó que para la traída del Santo se movilizarán 1,500 efectivos policiales, tanto en infantería, motorizados y movimiento de vigilancia a través de sus unidades.



Sobre el caso de la pólvora que es regulada por la Ley de Armas, la jefa policial llamó a los que tienen licencia para vender esos productos a visitar la DAI nacional para solicitar la autorización de venta.





Con los hípicos

Por otra parte, el mayordomo y el comité organizador del desfile hípico para este Primero de Agosto, anunciaron los preparativos en los que esperan superar la meta del año pasado, cuando participaron dos mil 200 caballistas.



Walter Zavala, Presidente de la Asociación de Caballistas de Managua, invitó a los capitalinos a participar en el desfile, y dijo que la actividad se enmarcará en la celebración sobre la declaratoria de Managua como Capital Iberoamericana de la Cultura.



Mauricio Solórzano detalló el recorrido de los caballistas, quienes saldrán a las dos de la tarde del Malecón, dirigiéndose hacia el Crowne Plaza, luego irán hacia la zona de Tiscapa, llegando hasta la Rotonda El Güegüence. Los montados pasarán por la Rotonda El Periodista y el desfile concluirá en el Holiday Inn.



El comisionado Luis Barrantes, segundo jefe de la Policía de Managua, dijo que también participarán en el desfile la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos para atender cualquier emergencia que se produzca durante el evento. Señaló que 800 jóvenes de la sociedad civil apoyarán el trabajo de la Policía, tanto el primero como el 10 de agosto.



El mayordomo y la Asociación de Caballistas colocaron la banda a la señorita de las fiestas patronales, Gema Soto.