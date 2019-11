En Las Minas se sufre por crisis de agua potable

LAS MINAS

La población de Las Minas, Siuna, Rosita y Bonanza, además de la de Mulukukú y Prinzapolka, vive una de las peores crisis en su historia por no tener acceso a agua segura para el consumo humano.



El servicio de agua con plantas de tratamiento es insuficiente, infuncional e inexistente en algunos casos, en consecuencia, en estos lugares se sufre de sed.



La evacuación y el debido tratamiento del agua de río para las viviendas, o al menos para puestos públicos, donde la población pueda abastecerse, son el principal problema.



Amenazas

También lo es, y no deja de ser alarmante, que los principales ríos que se aprovechan cada vez pierden más su caudal debido a la indiscriminada deforestación y contaminación.



Y porque las cuencas y riberas, como las de Uly, fuente superficial de agua que abastece a Siuna, el “Zopilote”, en Rosita, Tunky Bih, en Bonanza, Iyas, en Mulukukú, se ven amenazadas por foráneos que llegan en busca de más espacios para vivir.



Aparte de ello, la situación es más caótica ahora, en período de verano, razón por la cual en casi en toda la RAAN, sólo tienen acceso las familias multiétnicas que cuentan con pozos domiciliares, aunque éstos también se secan y sólo vuelven a tener agua cuando se estaciona el invierno, es decir, después de unos cuatro meses.



Contaminación

Según el Ministerio de Salud en Las Minas, el inconveniente con el abastecimiento de agua de los pozos, incluyendo los que sobreviven a la resequedad de la tierra, es que se encuentra contaminada con metales pesados, por ser el lugar rico en minería, y además con heces fecales, por la cercanía de las letrinas.



Más del 70% de impurezas, sobre todo de heces, ha logrado detectar el Minsa en diferentes muestras de agua extraídas de pozos y en los principales ríos cercanos en Siuna, Rosita, Bonanza, Mulukukú y Prinzapolka.



Así, en esas condiciones, la población se esfuerza para abastecerse de ese tipo de agua, la que usan para saciar la sed, cocinar los alimentos y para el aseo personal.



Enfermedades

El uso de agua contaminada en Las Minas es la causa por la cual una significativa cantidad de habitantes se encuentra enferma, coinciden la dirección de los centros de salud y las brigadas médicas cubanas y estadounidense ubicadas en la zona.



Las principales enfermedades que atienden los centros de salud son las infecciones en las vías urinarias, diarreas agudas, parasitosis intestinal, piodermitis, infecciones respiratorias agudas, anemia y desnutrición.



El miembro del Consejo Regional, el sandinista Eduardo Romero Olivero, califica la escasez, contaminación y dificultad para el funcionamiento de los proyectos de agua tratada como una emergencia en Las Minas.



Incapacidad y falta de voluntad

Romero en parte atribuye la crisis de agua potable en estos pintorescos municipios a la incapacidad de coordinación, gestión de presupuesto y a la falta de voluntad de algunas autoridades, como las de Rosita, donde no se ha puesto a funcionar el sistema de tratamiento de agua, proyecto que ejecutó y les entregó el FISE en 2005, y cuyo costo supera los once millones de córdobas.



Estos tipos de proyectos se ejecutaron en una primera fase de forma similar en Bonanza, Siuna y Alamikamba, cabecera municipal de Prinzapolka, pero sólo Bonanza lo ha puesto funcionar a su máxima capacidad, por interés del gobierno local y la empresa privada.



La primera fase comprende la obra de captación, línea de conducción, planta de tratamiento y tanque de almacenamiento.



Los alcaldes de Siuna, Bonanza y Mulukukú, Denis Flores Obando, Máximo Sevilla Suárez y Danilo Villavicencio, respectivamente, han considerado como primera prioridad impulsar la segunda fase del proyecto de agua tratada, que en el caso de Siuna ha avanzado en cuanto al financiamiento, y prueba de ello es que tienen a la disposición una contrapartida local de hasta cuatro millones de córdobas.