Confiscada exige indemnización justa

Bluefields

El productor jinotegano Andrés Olivas Herrera pasó los últimos 21 años de su vida luchando para que lo indemnizaran o le devolvieran una finca que le confiscó el gobierno sandinista en 1985. Olivas murió en 2006 y su hija, Onelia, se declaró heredera y continúa demandando una indemnización justa.



Onelia Olivas --que ahora reside en Bluefields-- relata que la finca heredada por su familia a través de varias generaciones está ubicada en la comarca La Rica, municipio de San Sebastián de Yalí, departamento de Jinotega, y tiene una extensión de 75 manzanas.



Río revuelto

“Mi caso no es una de las típicas confiscaciones de propiedades a personas que tuvieron vínculos con el somocismo; lo que pasa es que mi familia fue evacuada junto a otras de la zona de La Rica, por la crudeza de la guerra, y cuando quisimos regresar, después que terminó el conflicto, nos dimos cuenta que la finca la habían repartido entre cooperativistas de la época de los 80”, relató Olivas.



Onelia cuenta que durante el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro, su padre reclamó la devolución de la finca o una indemnización justa, pero fue en el período presidencial del doctor Arnoldo Alemán que resolvieron la querella a favor del demandante. “Sin embargo, mi papá la rechazó porque estaba valorada en una cantidad irrisoria,” comentó.



Lavada de manos

Onelia Olivas afirma que en julio de 2007 se encontró en Estelí con el presidente Daniel Ortega, cuando el mandatario andaba entregando bonos de producción. “Me le acerqué (a Ortega) y le pedí una solución a mi demanda, él me abrazó y me citó a la Secretaría del FSLN en Managua, donde despacha”, añadió.



La demandante señala que cinco días después llegó al lugar convenido, donde la atendió un funcionario que se identificó como Carlos Osorio. “Le dije a Osorio que mi propiedad había sido valorada con la tabla de 2000, y por lo tanto introduje un recurso de reposición con valores actualizados a fecha reciente, por el deslizamiento de la moneda,” explicó.



“Sin embargo, él (Osorio) argumentó que había una sentencia firme y por lo tanto no se podía hacer nada; y como siempre, dijo que hablaría con su jefe”, se quejó Onelia, quien rechaza el planteamiento del funcionario orteguista y dice que seguirá luchando para que la indemnicen justamente.



La familia Olivas tiene escrituras de su propiedad que datan de mediados del siglo XX, la resolución favorable a la demanda de indemnización y la libertad de gravamen, entre otros documentos.