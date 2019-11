Pasocaballos, balneario de cuidado

Con más de treinta años al servicio de la Cruz Roja, René Valverde, portavoz de esa benemérita institución en Chinandega, conoce el balneario de Pasocaballos como la palma de su mano, y el peligro que ahí existe.



Y es que esta playa, ubicada cerca del límite de los municipios de El Realejo y Corinto, a 20 kilómetros de Chinandega, es la “escuela” para los que se gradúan como guardavidas. Sólo el año pasado hubo 16 ahogados, 36 rescatados con vida, y en los dos primeros meses de este año, siete personas han muerto por sumersión, los cuerpos de dos capitalinos no aparecieron.



El lugar está rodeado de enramadas donde venden cócteles de conchas negras y comida, principalmente mariscos, a precios módicos. Es frecuentado por miles de bañistas durante el verano, principalmente en la Semana Santa.



Para Valverde, Pasocaballos es una de las playas más peligrosas del país. “El riesgo se concentra en dos kilómetros debido a dos co-rrientes, una que viene de Puerto El Toro y otra que pega en las piedras, que forman un enorme remolino que hala a las personas”, explicó el funcionario, quien agregó que algunos cadáveres no flotan a las 24 horas sino que aparecen lejos, en estado de descomposición.



Mientras muestra el mapa de la zona de peligro, el vocero de la Cruz Roja, filial Chinandega, aseguró que hace varios años el cadáver de un hombre que desapareció en ese balneario, fue localizado en una playa de México.



El varón tenía en un dedo el anillo de bachillerato del Instituto Nacional “Miguel Ángel Ortez” (Inmao), de Chinandega, por lo que de acuerdo a Valverde, fue incinerado y trasladadas sus cenizas hacia su ciudad natal.





Las leyendas de la gata marina y el pulpo

En el balneario de Pasocaballos no se ahogan guardavidas ni bañistas de Corinto y El Realejo. De acuerdo a estadísticas, los ahogados en este paradisíaco lugar eran originarios de Chinandega, El Viejo, Chichigalpa, León, Managua y hasta un futbolista del equipo Jalapa de Primera División, que era conocido cariñosamente como “El Cóndor”.



Ciertas personas atribuyen el peligro de esa playa a la existencia de una gata marina y un pulpo. A criterio de Valverde, se trata de una leyenda. “Son cuentos, lo real son las corrientes y el remolino”, insiste el veterano guardavidas.



Supone que el “barco quemado”, del cual no quedan rastros, servía de contención de las corrientes, lo cual demuestra que antes había menos ahogados.



“Nosotros tenemos capacidad para nadar siete mil metros, pero nos bañamos a la orilla porque conocemos el peligro que representa este lugar. Recomiendo a los bañistas acatar las orientaciones de los socorristas. A los padres de familia cuidar a sus hijos, y a los adultos no introducirse en estado de ebriedad”, expresó.



Las corrientes y el remolino dificultan la labor de los guardavidas, que tardan dos horas en rescatar a una persona en una extensión de cincuenta metros.



El portavoz dijo que para salvar vidas, la Cruz Roja, con apoyo de la alcaldía del Puerto de Corinto, ubicará rótulos de advertencia, mapas de riesgo, señalizará los límites de playa e instalará una torre metálica para observación.