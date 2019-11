Así celebraban Semana Santa en la ciudad colonial

Algunas de las actividades religiosas en conmemoración a la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que desde antaño se realizan en Granada, fueron revividas por doña Digna Rosa Cabeza, durante una entrevista con END.



Recuerda que en su natal Diriomo había solamente un huerto, que lo ubicaban en el atrio de la iglesia Nuestra Señora de Candelaria, y que las procesiones recorrían las calles del pequeño poblado.



“Los Viernes de Cuaresma salía el Señor Crucificado, el Viernes Santo salía el Santo Entierro, y el Sábado de Gloria era la Fiesta del Resucitado”, recuerda.



“La gloria la cantaban el sábado por la mañana, no el domingo, y era muy alegre porque había música religiosa, chicheros, tiraban cohetes, sonaban las campanas y luego hacían la procesión del santo”, dijo.



Posteriormente, con su esposo e hijos se trasladó a vivir a Granada y, según ella, con el paso del tiempo las actividades y las creencias religiosas han cambiado mucho.





La vela del Señor y no correr ni barrer

“Al Señor lo acostaban en el suelo y ahí lo velábamos, por eso no podíamos correr, ni barrer las casas y patios, porque se creía que era una ofensa para Él. Como el agua la halábamos a caballo, teníamos que dejarla lista días antes”, rememora.



La creencia era que tampoco podían encender fuego, por lo que las familias generalmente reducían sus comidas a tamal pisque y queso.



“Los días santos se guardaban, hacíamos ayuno, conmemorábamos el sufrimiento de Cristo y no andábamos en playas ni en bebederas de guaro, como ahora”, lamenta doña Digna.





El guiso de tortuga

Pero además del sentido religioso, la Semana Santa tiene un matiz culinario que da origen al tradicional guiso de tortuga.



Doña Delia Meneses, habitante de El Pantanal, trabaja desde hace 13 años preparando este tipo de comida y comenta que en el caso del guiso de tortuga, primero hay que cocer la carne, se desmenuza, se pone a freír con tomate, cebolla, chiltoma y se le hecha el recado, que puede ser de pan o de maíz.



“También hay que echarle jugo de naranja agria, leche, manteca de chancho, comino, pimienta de comida, se revuelve hasta que va agarrando el punto deseado”, explica.



Sobresale, también, la sopa de rosquillas, cuyos ingredientes son el maíz, la leche, huevos, ajo, chiltoma, cebolla, mantequilla, queso y recado de masa.



“Si son cinco libras de maíz, lo ideal sería echarle dos libras y media de queso, para luego hacer las rosquillas y ponerlas a freír”, recomienda.



Otras de las comidas típicas de esta temporada son la iguana en pinol, arroz con gaspar, sopa de rosquillas y el curbasá o almíbar.





La Judea

En muchos departamentos de nuestro país la pasión de Cristo es conmemorada a través de una Judea, en la que adultos, jóvenes y niños reviven los más momentos trascendentales de la vida de Jesús.



En Granada, una de ellas es la del colegio Salesiano San Juan Bosco, que el fin de semana hizo su presentación con la participación de 75 estudiantes, que dieron vida a personajes como Jesús, María, Pilatos, Herodes, Claudia, Judas, Barrabás, Dimas, Gesta y los doce apóstoles, entre muchos otros.



“Tratamos de enseñarle el compañerismo, el trabajo en equipo, la organización, la disciplina, la responsabilidad, pero sobre todo queremos que sean actores de la iglesia, que conozcan la vida de Jesús a través del evangelio y se acerquen a la palabra de Dios”, expresó el padre Enrique Obando.



Según el padre, a partir del Miércoles de Ceniza, los mismos muchachos se encargan de la preparación de la obra y conforman las comisiones para la selección del elenco, vestuario y sonido.