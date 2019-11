Socorristas ausentes en balnearios de Las Minas

LAS MINAS



Unas 40 mil personas que disfrutan de las vacaciones de Semana Santa en las frescas y cristalinas aguas de los extensos ríos en Las Minas, tendrán que recrearse con mucha prudencia y establecer un máximo control con sus semejantes y en sus acciones, ante la ausencia de grupos de socorristas y personal voluntario de prevención y seguridad en la zona.



La razón por la cual no hay socorristas en el lugar, es por la desaparición de instituciones nacionales como la Cruz Roja y la falta de un plan de apoyo de los gobiernos locales para garantizar el auxilio en los balnearios Wany, Uly, Yaoya y Tadasna, de Siuna.



El Bambana, de Rosita, Aguas Claras y San Pedro, de Bonanza, pero también en el Prinzapolka, del municipio del mismo nombre, y el río Tuma, en Mulukukú, se ven abarrotados por cientos de familias, en sus mayorías jóvenes, que amortiguan el bochorno sumergiéndose a las pozas de las heladas aguas



Local de Cruz Roja en abandono

Sólo en el municipio de Siuna hay presencia de la Cruz Roja, y en lista aparecen 23 socorristas, 22 damas voluntarias y 13 jóvenes colaboradores, pero esta filial se encuentra abandonada, al punto que el local está deteriorándose y permanece vacío.



Una camioneta asignada, tipo ambulancia, no corre desde hace meses por encontrarse en mal estado.



Incluso, desde el año 2006 les suspendieron el servicio de comunicación de telefonía convencional, por una deuda con Enitel de poco más de tres mil córdobas.



El coordinador interino de la Cruz Roja en Siuna, Felipe Pizarro Ordóñez, recién dijo que socorristas y voluntarios en la localidad están en la mejor disposición de prestar el servicio de primeros auxilios en los principales ríos del lugar, pero no cuentan ni con los equipos de rescate adecuado ni con los medios de movilización, y mucho menos con un presupuesto para hacerle frente a una emergencia.



La situación de la filial de la Cruz Roja en Siuna es caótica y hasta ahora no hay muestras de preocupación por fortalecerla.



Aparte de ese triste caso, se asegura que estos balnearios serán reforzados con personal de la Policía Nacional, el Ejército de Nicaragua, la defensa civil y los sistemas locales de atención integral de salud, Silais.



Patrullas de infantería están en labores de prevención a la violencia, asegurando a las personas y controlando las ventas de alcohol, así como los productos alimenticios y asistencia directa a cualquier emergencia.



En Las Minas, tres personas adultas pedieron la vida por sumersión durante la Semana Santa del año 2007.