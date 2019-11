Concurso para proteger el Cocibolca

JUIGALPA



Una vez más el municipio de San Carlos, Río San Juan, obtuvo el primer lugar del concurso “Municipio Limpio, Lago Sano”, organizado por la Asociación de Municipios de la Cuenca del Lago y Río San Juan (AMmicrisan).



De 18 trabajos presentados, once fueron defendidos para demostrar el uso de buenas prácticas en la conservación de tan importante fuente hídrica, como es el lago Cocibolca y la cuenca del San Juan.



Según el presidente de Amucrisan, ingeniero Ronaldo Cruz Arosteguí, el jurado calificador compuesto por un miembro del Marena como institución, la empresa privada, representada por la Industria Quibor, y la Universidad de Ingeniería, valoraron los trabajos presentados que eran más que proyectos en ejecución en los municipios participantes.





Juigalpa obtuvo el segundo lugar

Cruz Arosteguí informó que Juigalpa obtuvo el segundo lugar, como el año pasado, y la dificultad sigue siendo el destino final de la basura, ya que el relleno sanitario no realiza el proceso adecuado por falta de maquinaria permanente.



El tercer lugar fue para el municipio de Tipitapa, y una mención especial para Granada, por el tratamiento de sus aguas servidas para que no culminen en la masa acuática más grande América Latina.



Quinientos, 400 y 300 dólares fueron los premios, respectivamente, para los tres primeros lugares, los que se entregaron a través de cheques a estos municipios que serán invertidos en el manejo adecuado de la basura.