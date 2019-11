Investigan propiedades con títulos falsos

JUIGALPA



El nuevo delegado de la Oficina de Titulación Rural, OTR, Ignacio Ruiz Fernández, señaló que ahora que tomó posesión del cargo se encontró con que existen propiedades con títulos falsos, de las cuales se está enviando la documentación para que la Procuraduría del Estado pida su devolución.



Ruiz Fernández señala que no pueden detallar con números exactos cuántas propiedades hay con ese problema, pero si señaló que son muchas las propiedades con documentación ilícita, por lo que se ha iniciado un proceso de investigación y saneamiento en conjunto con la Procuraduría y la Intendencia.



“Las autoridades nacionales han manifestado que el Estado va a reivindicar para sí las propiedades que les pertenecen, y asignará en titulación a los sujetos de Reforma Agraria. Esa es la disposición en Chontales”, enfatiza el nuevo delegado.



El titular de la OTR destacó que no es competencia de ellos meterse en conflictos particulares, por ejemplo el pleito eterno de la Empresa Carlos Roberto Huembes, quienes negociaron con gobiernos anteriores su titulación, aunque tengan grandes cantidades de tierras que no utilizan.



Pero se ha conocido de casos particulares como las propiedades en manos de algunos colonos y retirados del Ejército en el sector de Acoyapa.