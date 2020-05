Mantienen multa de 50 mil córdobas a René Molina

El primer intento por evitar pagar una multa de 50 mil córdobas resultó ser un fracaso para el ex titular de Turismo en la época del presidente Arnoldo Alemán, René Molina Valenzuela, a quien la delegación departamental del Ministerio del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) de Rivas le aplicó la cuantiosa multa por construir un muelle sin la debida autorización de dicha institución, y a la vez por obstruir el acceso a las costas de Playa Verde, en la Isla de Ometepe.



La resolución administrativa con la cual Marena multó a Molina Valenzuela fue dictada el 13 de enero del presente año, y en dicho documento se detalla que el ex titular de Turismo construyó un muelle en las costas de Valle Verde sin ningún permiso, e instaló un portón metálico con el que no permite el acceso a las costas de dicha playa a la población en general.



A Molina Valenzuela a la vez se le señaló de ser reincidente en estos casos, y además de la multa, le ordenaron liberar las costas. Sin embargo, el ex ministro del Turismo, por medio de su abogado, introdujo un recurso de revisión el siete de febrero en contra de la resolución emitida por Marena.



En el escrito el abogado de Molina Valenzuela alega que el muelle que construyó su defendido no es de gran envergadura, y que sirve eventualmente como embarcadero peatonal hacia la estación biológica, que dicho sea de paso pertenece al propio Molina Valenzuela.



A la vez añade que el muelle esta diseñado para usarse en caso de emergencia, para una rápida evacuación de los pobladores, y agrega que el daño ambiental que se le achaca a Molina Valenzuela es infundado y sin asidero técnico.



No obstante, las autoridades de Marena no dieron lugar al recurso de revisión y más bien señalan que Molina Valenzuela es merecedor de la multa impuesta, ratificando de esa manera la resolución emitida. En los considerandos del “rechazo” del recurso de revisión, los funcionarios del Marena señalan que Molina Valenzuela construyó en un área flexible de la Isla de Ometepe, sin antes contar con su respectivo permiso ambiental.



Cabe señalar que problemas similares se le avecinan a Molina Valenzuela por obstruir supuestamente el acceso a las costas de playa “El Congo” y el cual ya está siendo investigado por la Procuraduría General de la República.