Juez de Granada desaloja oficina

GRANADA



El Juez de Distrito Civil, Róger Pérez Vega, señalado de cometer varias anomalías por parte de los directivos de la Asociación de Abogados y Notarios Públicos del departamento de Granada (Anpugra), abogados litigantes y ciudadanos afectados, desalojó su oficina, en la que trabajó durante más de tres años.



Los directivos de Anpugra manifestaron a END que existen 17 quejas en contra del juez, por haber cometido una serie de atropellos y algunos delitos, que según ellos, intentan ser encubiertos por el magistrado liberal, Edgard Navas.



Sin embargo, pese al apoyo de Navas, aparentemente la destitución de Pérez es inminente, incluso, sus pertenencias ya fueron retiradas de esa judicatura.



“A mí me dijeron que él ya había sacado todas sus cosas, aunque realmente aún no hay nada oficial de parte de la Corte Suprema de Justicia”, manifestó el doctor Norman Miranda, Presidente del Tribunal de Apelaciones de Granada.



Miranda expresó que se necesita del apoyo de la mitad más uno de los magistrados de la Corte, es decir, nueve votos para nombrar o destituir a algún juez. “Que yo sepa, en el caso de este juez solamente hace falta un voto”, dijo Miranda.



Sobre la posibilidad de que el sustituto sea el actual Juez de Ejecución de Sentencia, Vicente Santamaría, Miranda dijo que todavía no se sabe, pero que existen tres excelentes candidatos, entre ellos Santamaría. “Es una excelente persona y un excelente trabajador, me parece que podría desempeñar un buen papel”.



Según Miranda, la toma de la promesa al nuevo Juez de Distrito Civil se realizará inmediatamente, después que la Corte haga el comunicado oficial, “si es posible el mismo día hacemos eso, urge hacer ese cambio”, subrayó Miranda.



Otro de los nombramientos que preocupa al presidente del Tribunal, es el titular del Juzgado de Audiencia, ya que posterior a la salida deshonrosa de la jueza Escarleth Gutiérrez, éste tuvo que ser asumido por el suplente.