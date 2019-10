Sensibilizan ante avance de VIH

EL VIEJO

Con el propósito de prevenir el VIH-Sida en este extenso municipio, el Grupo Acción Sida, GAS, la Fundación Nimehuatzin, la dirección del Centro de Salud “José Rubí” y organizaciones civiles realizan una serie de acciones.



Julio Aguilar, encargado de la Comisión de Lucha contra el Sida en El Viejo, dijo a EL NUEVO DIARIO que capacitan a estudiantes, realizan pruebas para detectar el VIH, y sensibilizan a la población en general principalmente a los que están en riesgo de contraer esa enfermedad.



Manifestó que recomiendan a la población sexualmente activa, el uso del condón y la fidelidad con su pareja, como únicos métodos de protección. Recientemente esas instituciones realizaron un maratón ciclístico donde dieron a conocer que el municipio de El Viejo, ocupa el tercer lugar de afectación en el departamento de Chinandega, seguido de Somotillo y el puerto de Corinto.



“El 48 por ciento de personas del departamento de Chinandega que se tomó muestras resultó positiva. Los grupos más afectados por el VIH-Sida son amas de casa y jóvenes, a quienes brindamos tratamiento médico y concienciamos para que no perjudiquen a otros”, afirmó Aguilar.



Prioridad para Minsa

Por su lado, Elisa Flores, Directora del Centro de Salud “José Rubí”, dijo que la prevención de esa enfermedad es prioridad del Ministerio de Salud por lo que mantienen coordinación de trabajo con las comisiones de lucha, el grupo GAS, Fundación Nimehuatzin, entre otras instituciones.



Expresó que existen 36 casos positivos de VIH-Sida en este municipio, por lo que recomendó el uso del preservativo para que no aumenten.



Aleyda Ríos Tercero, coordinadora de la prevención de esa enfermedad en la delegación municipal del Ministerio de Salud, Minsa, dijo que estudiantes de cuarto y quinto año del Instituto “Miguel Jarquín Vallejos”, participan en actividades de información, educación y sensibilización para la previsión del VIH-Sida y las Infecciones de Transmisión Sexual, ITS.



La funcionaria aseguró que a través de juegos, de forma divertida, los muchachos aprenden a tener autocuido. Añadió que el plan de prevención incluye mantas publicitarias, el correcto y sistemático uso del condón, entre otras actividades.