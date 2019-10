Comedor infantil de Santa Teresa de Jesús

Las prácticas de las bienaventuranzas son motivadoras de la solidaridad humana en el Comedor Infantil Santa Teresa de Jesús, que opera desde hace tres años en la parroquia de la iglesia El Espíritu Santo de Villa Sandino, en Granada.



La labor social del sacerdote católico Guillermo Blandón es una demostración práctica de la solidaridad vista desde la caridad cristiana y el altruismo acumulados en una expresión popular: “Obras son amores y no buenas razones”.



Gloria Medrano, Presidenta del Consejo Parroquial que jurisdiccionalmente integran La Villa Sandino, repartos Bartolomé 1 y 2, Barrio Nuevo Amanecer, Tepetates Norte y Sur, repartos “Julián Quintana” en sus tres etapas, barrio “Carlos Núñez Téllez”, Villa “Walter Ferreti”, Los Cocos y camino a Malacatoya, dijo que el local les brinda desayuno y almuerzo a casi 150 niños de primaria y a algunos de secundaria.



Medrano explicó que cuentan con la ayuda de la señora Auxiliadora Urcuyo, que reside en Estados Unidos. “Fue una bendición que ella llegara hasta La Villa y buscara la parroquia”, estimó.



La señora dijo que no tenían local y que la labor social la iniciaron en la rotonda del grupo D, con el pan y el vaso de leche.





Los niños satisfechos

Mientras desayunaban, los niños manifestaron su agradecimiento a las personas que los atienden y a las que diariamente les preparan los alimentos. Por falta de alimentación adecuada algunos de ellos presentan desnutrición, pero Medrano Chamorro dijo que para enfrentar esa situación cuentan con la ayuda de un organismo no gubernamental holandés.



Doña Mirna Lacayo de López, afirmó: “Le doy gracias a Dios por el trabajo que nos ha encomendado y por lo que podemos hacer como cristianos, con mucha fe. Es muy bonito trabajar en un ambiente de alegría, y es una dicha poder ayudar a estos pequeños”.



Medrano expuso que además del comedor piensan extender la atención médica que se les ofrece a los niños, a sus padres y otros familiares, cuando consigan la entrega del local que actualmente ocupan las oficinas de Servicios Municipales de la alcaldía en La Villa Sandino, propiedad de los pobladores del sector.