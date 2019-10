Liberan a “los abigeos” víctimas de tortura policial

JUIGALPA



Ocho miembros de la familia Artola-Delgadillo, condenados a siete años de cárcel por el delito de abigeato, lograron su libertad luego que el Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Central anulara la sentencia emitida por el Juez de Distrito de Juicio de Nueva Guinea.



El argumento del Tribunal de Apelaciones fue que las pruebas se obtuvieron por medios ilícitos, luego de confirmarse que miembros de la Policía de Nueva Guinea sometieron a torturas a varios de los condenados para que admitieran su participación en el robo de ganado cometido contra la familia Candray-Delgadillo.



La decisión del Tribunal de Apelaciones no fue del agrado de la fiscal de Nueva Guinea, Rosa Emilia Mendoza, quien afirmó que no fue correcta la decisión de dejar en libertad a los Artola-Delgadillo. “Nosotros presentamos todos los elementos de prueba que la defensa no pudo refutar durante el juicio oral y público”, afirmó la fiscal Mendoza.





Denuncia que desató masacres

Los Artola-Delgadillo fueron capturados por soldados del Ejército y patrullas de la Policía Nacional en una comunidad de Muelle de los Bueyes, Zelaya Central, tras ser señalados de participar en un robo de ganado.



Según denuncia de los familiares de los capturados, éstos fueron sometidos a torturas por tres agentes policiales en presencia de los soldados del Ejército, uno de ellos, Gilberto Delgadillo, fue colgado de sus testículos para que admitiera su culpabilidad.



La denuncia de las torturas fue hecha pública por la madre de los Artola, la señora Villanueva Delgadillo, quien señaló con nombres y apellidos a los agentes que participaron en las mismas.



Al mes de la denuncia, la señora Delgadillo fue acribillada a balazos cuando salía de su finca para tomar parte en el jurado de sus familiares. Un mes después del crimen de Villanueva, también fue asesinado su esposo, el señor Gilberto Artola, y dos nietas de éste fueron violadas por miembros de la familia Candray-Delgadillo, quienes actualmente guardan prisión.