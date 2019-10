Reducen horarios de bares

Juigalpa



Las autoridades del orden público, junto a la Alcaldía de Juigalpa, decidieron reducir el horario de aquellos bares y restaurantes que tenían permiso para atender las 24 horas, lo que dejaba en desventaja al resto de establecimientos.



El jefe de Seguridad Pública de esta ciudad, comisionado Ramón Cortés, informó en rueda de prensa que el horario para todos los bares y restaurantes autorizados en Chontales será: de lunes a jueves, de las 10:00 de la mañana a las 12:00 de la medianoche; mientras los viernes, sábado y domingo se extenderá hasta las dos de la madrugada.



Otra medida que estableció es la prohibición de bebidas alcohólicas en los salones de billares, ya que a estos lugares se llega a practicar un deporte y no a consumir licor.



Explicó el comisionado Cortés que la medida se tomó ante el reclamo de los dueños de algunos establecimientos que solicitaban una ampliación en el horario de sus negocios, alegando preferencia por parte de la institución para los propietarios de los dos únicos restaurantes que funcionaban aquí en Juigalpa las 24 horas.





Pueden apelar

Dijo el jefe de Seguridad Pública que los dueños de esos negocios perfectamente pueden apelar esta decisión, y apegados a la ley les van a responder en tiempo y forma.



Sentenció a aquellos que incumplan la disposición, pues de acuerdo a la ley, les aplicarán las sanciones establecidas.





Cantur se opone

El representante de la Cámara Nicaragüense de Turismo, Cantur, Missael Ortega, rechazó la decisión de la Policía de Chontales y de la Alcaldía de Juigalpa, de reducir el horario y restringir la venta de cervezas en billares.



Tras hacerse efectiva la medida, los miembros de Cantur han organizado una serie de encuentros con el alcalde Rito José Siles Blanco y con el jefe de la policía, el comisionado Javier Antonio Carrillo Suárez, para buscarle una alternativa a ese mandato.



Ortega reconoce que la reducción del horario afecta a aquellos negocios que estaban autorizados las 24 horas y además, al turista, porque después del cierre de las discotecas no se le deja una alternativa de diversión en la madrugada.



“Juigalpa no es una colonia ni un pueblito escondido. Es una ciudad muy concurrida y necesita negocios nocturnos para atender a los turistas, como los hay en Managua”, dijo el Presidente de Cantur.



Manifestó que los dueños de negocios afectados ya han apelado ante el jefe de la Policía, para ver si la medida es corregida o se traslada el caso a instancias superiores.