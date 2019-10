Reactivarán economía en La Libertad

La Libertad



Un repunte tomará nuevamente la economía de la Libertad, una vez que la empresa minera “Pequeña Minería” inicie operaciones. Debido a reconversión tecnológica, la compañía paralizó labores en marzo del año pasado, según explicó su presidente, Javier Ocón.



Las buenas noticias se comenzaron a oír esta semana, cuando la gerencia de la empresa procesadora de oro convocó a los primeros 150 obreros para que se incorporen a sus labores en las áreas donde anteriormente estaban ubicados.



El funcionario de “Pequeña Minería” detalló que la transnacional le garantizaba empleo a más de 450 personas de Chontales y otros departamentos del país, pero esa cifra podría incrementarse porque practicarán dos tipos de explotación: a cielo abierto y subterránea.





Algunos problemas

Aunque no hay un monto exacto sobre la cantidad de dinero que movía la actividad minera en este municipio, Ocón calcula que unos dos millones y medio de córdobas circulaban en el comercio local cada mes cuando la empresa funcionaba.



El ejecutivo dijo, sin embargo, que la apertura de la empresa no soluciona todos los problemas del sector. “Aún falta resolver fallas en el acopio de mineral y su cancelación en tiempo y forma”, dijo Ocón, al mencionar que la empresa tiene en bodegas unas mil toneladas de mineral valoradas en 350 mil dólares, que sus compradores no han adquirido.