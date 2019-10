Celebran 150 años de imperio sobre el San Juan

SAN CARLOS



El acontecimiento histórico en que a través del Tratado Caña-Jérez se otorga a la República de Nicaragua “el dominio y sumo imperio sobre las aguas del río San Juan, desde su salida del lago hasta su desembocadura en el Atlántico”, suscrito en abril de 1858, es rememorado por organizaciones ambientalistas, de jóvenes y movimientos de la población civil de Nicaragua y Costa Rica, quienes uniendo a las comunidades transfronterizas, estrecharán los lazos de amistad en un encuentro binacional que inició ayer y culminará el 17 de este mes.



Aquel Tratado firmado por Máximo Jerez, en nombre de Nicaragua, y José María Cañas de Costa Rica, en que definen los límites entre ambas naciones, dice además que “la República de Costa Rica tendrá en dichas aguas los derechos perpetuos de libre navegación, desde la expresada desembocadura hasta tres millas inglesas antes de llegar al Castillo Viejo, con objetos de comercio, ya sea con Nicaragua o al interior de Costa Rica, por los ríos de San Carlos o Sarapiquí o cualquiera otra vía, procedente de la parte que en la ribera del San Juan se establece corresponder a esta República”.





Jóvenes quieren ser vistos y escuchados

Contrario a la voluntad del gobierno costarricense empecinado en reclamar derechos no contenidos en el Tratado, materializada con la demanda interpuesta en La Haya, las poblaciones fronterizas de ambos países se unen para suscribir la Carta de los Ríos, en el Festival, donde expondrán las principales problemáticas y plantearán demandas y propuestas sobre temas como: conservación y medio ambiente, vulnerabilidad y cambio climático, participación política y juventud, educación y sensibilización, migración e infraestructura, así como la vigilancia y seguridad ambiental.



También, en el marco de la celebración de la fecha histórica, durante tres días se realizará el Primer Encuentro Departamental de Juventud, donde convergerán unos 500 muchachos y muchachas de los seis municipios. Según Saúl Obregón, responsable de esa organización en Fundación del Río, con el lema “Ser vistos, ser escuchados: organización juvenil por el cambio”, los jóvenes pretende ser visibles y tener incidencia en las decisiones locales y nacionales.



Según la oficial de comunicación costarricense, Grettel Montero, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, junto a la Orquesta del Río Infinito, integrada por casi 50 artistas internacionales y locales, promueve este Festival en uno de los ecosistemas donde impulsa, desde hace 4 años, procesos locales de conservación y desarrollo sustentable por medio del Proyecto Alianzas.



Destacó que la zona elegida fue el Área Geográfica de Concentración, AGC, Río San Juan, integrada por los cantones de Los Chiles, Guatuso y Upala en Costa Rica, así como por los municipios de San Carlos y San Miguelito del departamento de Río San Juan.





Realidad no contrasta

Pese a ese esfuerzo conjunto de organizaciones denominadas “Alianza Los Humedales” en Costa Rica, y “Consorcio El Gaspar” en Nicaragua, la realidad en cuanto al uso y aprovechamiento de los recursos naturales es otra. En la frontera nicaragüense, EL NUEVO DIARIO constató un proceso de desecación de los humedales Los Guatuzos, el indiscriminado despale y la succión desde territorio costarricense de la laguna nicaragüense La Uva, cuyos daños serán irreversibles a mediano plazo con la explotación minera a cielo abierto, a tan sólo tres kilómetros del río San Juan.



También es visible el proceso de degradación de la cuenca de Río San Juan, que comparte con Costa Rica en un área de 38,500 kilómetros cuadrados con un millón 70 mil habitantes aproximadamente, entre nicaragüenses y ticos.





Demandan inversión para el desarrollo

Antonio Ruiz, Director de Fundación del Río, dice que después de 150 años del Tratado Caña-Jerez, “en lo fundamental sólo le ha dado derechos a la nación. La inversión para el desarrollo y resguardar ese derecho, todavía es una deuda de muchos gobiernos”, lamenta.



A juicio de Ruiz, en Río San Juan , “por la parte costarricense están aconteciendo una serie de actos que están haciendo más frágil el ecosistema; la expansión de los monocultivos no es más que el modelo del Norte de Costa Rica trasladado a Nicaragua, los planes de explotación minera a cielo abierto y de explotación maderera deben frenarse”, recomendó.



Para el director de Fundación del Río, se debe ejercer una soberanía activa, desarrollar una política nacional de frontera que haga conciencia entre la población, que las empresas que se establezcan inviertan en su desarrollo, respetando los ecosistemas”.



Ruiz reconoció el Decreto 527 --que da origen a las Áreas Protegidas-- firmado por el presidente Daniel Ortega. Pero, “los gobiernos neoliberales con algunos organismos se encargaron de cercenar las áreas de conservación”, añadió.



“Mientras no logremos que los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua, establezcan un compromiso para no destruir aún más los ecosistemas de las cuencas de Río San Juan y el Lago Cocibolca, Nicaragua está perdiendo ese derecho por omisión”, alertó.



Ruiz es del criterio que para celebrar este acontecimiento histórico “los padres de la patria” debieron sesionar, como muestra de “reconocimiento a ese derecho, pero también respondiendo a los derechos de las poblaciones fronterizas”, advirtió.



También consideró que este año del 150 aniversario de ese Tratado, deberían aprovecharse los actos cívicos en los centros de estudios para promover entre los estudiantes el conocimiento de la historia, como responsabilidad de la labor del Ministerio de Educación.



En ese sentido, Fundación del Río ha publicado los Tratados de Río San Juan, la Ley de Aguas Nacionales y otros instrumentos destinados a la protección y conservación de los humedales, y los recursos naturales.