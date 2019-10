Organismo entrega paquetes escolares en Río San Juan

SAN CARLOS



Global Humanitaria, una organización no gubernamental que trabaja para mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos, está entregando material escolar básico a 8 mil 253 niños y niñas de 27 comunidades de los municipios de San Miguelito, El Castillo y San Carlos, en el departamento de Río San Juan.



Josué Alonso, Director Nacional de Global Humanitaria, Javier Gudiel Gurdián, Responsable de Proyecto, y Helman Altamirano, Responsable de Apadrinamiento, presentaron la iniciativa que beneficiará a la población infantil de escasos recursos económicos.





Italia y España apadrinan

Con una inversión de más de 80 mil euros, obtenidos como producto del apadrinamiento logrado desde Italia y España, la organización no gubernamental adquirió el material escolar básico consistente en shorts, camisetas, mochilas, y útiles escolares; y en los próximos días, entregará el paquete escolar a los estudiantes de 32 escuelas de los tres municipios riosanjuaneños, precisó Alonso.



Según el director, el organismo ha suscrito un convenio con el Ministerio de Educación --gran ausente en la presentación del proyecto--, por el cual se proponen elevar la calidad de la educación y contribuir a la retención escolar.



Alonso explicó que el organismo impulsa acciones en Bolivia, Colombia, la India, Perú, Costa de Marfil, Malawi, Camboya, Nepal, Guatemala y Nicaragua, donde desarrolla proyectos en los sectores de educación, salud y seguridad alimentaria,



Obras ejecutadas

Proyectos de agua potable en la comunidad de Los Chiles, municipio de San Carlos; construcción de una escuela en San Miguelito; y el cultivo de soya en las comunidades del Never Oporta (San Miguelito), Melchorita (San Carlos) y Marcelo (El Castillo), son parte de las acciones realizadas por Global para mejorar las condiciones de vida mediante los apadrinamientos, detalló Alonso.



El comisionado Erick Salzar, Segundo Jefe de la delegación departamental de Río San Juan, sugirió a los ejecutores del proyecto evaluar con el Ministerio de Educación el impacto que han obtenido en años anteriores, y al culminar éste en la retención escolar.