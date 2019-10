Pequeños productores comparten experiencias

SAN DIONISIO



Con la finalidad de intercambiar experiencia en el manejo de proyectos de diversificación de fincas para el desarrollo de la familia rural y el fortalecimiento de las capacidades comunitarias para el desarrollo municipal, pequeños productores de los municipios de San José de los Remates, del departamento de Boaco, y del municipio de San Dionisio, del departamento de Matagalpa, se dieron cita en este último para conocer las formas de trabajo que practican en sus parcelas.



Los pequeños productores Boaqueños fueron recibidos por la ingeniera Flor del Consuelo Martínez, coordinadora de la Organización para el Desarrollo Económico y Social para el Área Urbana y Rural, Odesar, en el municipio de San Dionisio, que ejecuta el proyecto de fortalecimiento de las capacidades comunitarias para el desarrollo municipal, el que es financiado por el Servicio Cristiano Internacional por la Paz y el Desarrollo, proyecto que se viene ejecutando desde el año 2000.



Martínez explicó la importancia de los componentes del proyecto y los objetivos que se persiguen para lograr el desarrollo de la organización comunitaria, educación en género, producción y medio ambiente, fomento a la producción, medicina natural y educación ambiental, que se imparten en las escuelas; además argumentó que no se puede hablar de desarrollo sin tomar en cuenta los componentes antes señalados.



Explicó a los visitantes que si se tiene una organización comunitaria y no se protege el medio ambiente, no hay avances, pero además, hablar de organización comunitaria es estar hablando de la participación de la mujer, aspecto importante para el desarrollo de la familia y de la misma comunidad, lo que se ha demostrado en los últimos años con la ejecución del proyecto de fortalecimiento de las capacidades comunitarias.





Desarrollo social

La puesta en marcha de este proyecto en el municipio de San Dionisio ha permitido el desarrollo de la autoestima y la educación en género para la mujer productora, explicó a los hombres y mujeres de San José de los Remates, la promotora de la comunidad de Wibuse, Justa Pastora Flores, quien dijo que los conocimientos de las mujeres se han elevado en estos años con el proyecto, principalmente en la toma de decisiones.



“Los conocimientos de la mujer productora se han elevado en estos últimos años, tomamos decisiones y somos dueñas de la tierra y de lo que producimos”, explicó la campesina a los visitantes que también ejecutan un proyecto de diversificación de fincas para el desarrollo de familias rurales en la comarca el Coyol, del municipio de San José de los Remates.



Las beneficiarias del proyecto que ejecuta Odesar se capacitan en medicina natural, protección del medio ambiente, manualidades, diversificación de parcelas, la importancia de compartir las tareas en la familia, así como la elaboración y gestión de pequeños proyectos en sus comunidades, lo que ha dado como resultado la construcción de cinco casas comunales, una biblioteca, dos talleres de costuras, fondos para la legalización de la tierra y becas para estudios.



También se explicó en este cambio de experiencia que otro de los logros alcanzado por las mujeres beneficiadas por Odesar, es el fomento a la producción, el cual consiste en un microcrédito sin intereses y a diez años de plazo, el que está destinado para la compra de tierra o ganado mayor.



El fomento a la producción es un estimulo que Odesar promueve entre las productoras que tienen antecedentes de tres años de trabajar con la organización, pero que además se han destacado en cultivar su parcela de una forma agroecológica y participar activamente en la comunidad.