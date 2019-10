Pequeña donación y gran agradecimiento

OCOTAL



El donativo es pequeño, un poco más de 17 mil córdobas, pero el impacto es valorado de enorme, tanto que fue celebrado este jueves por las autoridades de la Policía, Ministerio Público y Comisión Municipal de la Niñez y Adolescencia, CMNA, con un acto muy solemne.



El fondo donado por Save The Children de Noruega a instancias de la Comisión Municipal de la Niñez y Adolescencia de Ocotal permitió el acondicionamiento de una oficina para la Fiscalía Departamental dentro de las instalaciones policiales, lo que redunda en beneficio de la atención rápida y eficiente de las víctimas de violencia intrafamiliar y abusos sexuales.



De acuerdo a Sonia Quezada, ejecutiva de la CMNA, la suplencia de las necesidades era urgente, “porque a falta de condiciones en la Policía, el personal de la Fiscalía se iba a retirar y ubicar en las oficinas departamentales, lo que haría más tedioso el manejo de los casos por el ir y venir”, indicó. La sede departamental de la Fiscalía está a siete cuadras.





Celebra Comisaría de la Mujer

Por su parte, la subcomisionada Carmen Rocha, jefe de la Comisaría de la Mujer y Niñez, valoró de positivo el pequeño aporte del organismo donante. “Esto nos permitirá tener a la Fiscalía muy relacionada con nosotros, porque facilita que el funcionario conozca in situ y con más detalles los casos que nosotras atendemos”, expresó.



La oficial no ocultaba la emoción porque en el pequeño proyecto venía incluida una cámara fotográfica digital, “que para nosotras será de mucha utilidad para recabar pruebas, tales como lesiones, hematomas y otras evidencias que se nos hacía difícil demostrarlas en los juicios”, anotó. Además, ya cuentan con equipo de laboratorio móvil que permitirá la recolección de pruebas complejas para su conservación.