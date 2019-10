Jinotega lista para su VIII Feria Nacional

Esta bella y hermosa ciudad, de verdes cafetales, rodeadas de agrestes montañas y cordilleras de hombres y mujeres eternas, se prepara para la celebración de la VIII Feria Nacional “Fiestas tradicionales de la Cruz”, la cuarta que monta la administración del alcalde Eugenio López.



En este feria nacional convergen cuatro ferias en una: la feria comercial de micro, pequeños y grandes empresarios, la feria ganadera, la feria campesina y la feria tecnológica. Esta última busca mostrar los avances en la inversión pública y privada que se está generando en Jinotega, aseguró Jairo Antonio Méndez, divulgador de la alcaldía.



“La feria nacional dará a conocer lo que Jinotega está haciendo por su desarrollo, a nivel nacional e internacional, con la cara que tenemos con nuestra importancia para el país. A como lo dice el lema del cafetalero Eduardo Rizo: cuando Jinotega no produce legumbre, Nicaragua no come ensalada”, señaló Méndez.





Gran agenda y un buen gesto

Este año la feria contará por primera vez en la historia de Jinotega, con una cantante de fama internacional que alegrará el ambiente festivo el 25 de abril. Se trata de Miriam Hernández. “De Nicaragua estarán Las Nenas y por supuesto las mejores comidas típicas jinoteganas”, adelantaron los organizadores.



Las ganancias de esta feria serán destinadas a apoyar a las personas de escasos recursos. Con los fondos, la alcaldía tiene planificado construir 300 viviendas para familias que las necesitan.



En cuanto a la seguridad y el alojamiento de los visitantes ya todo está preparado. Se cuenta con el apoyo de la Policía, Cruz Roja y Bomberos, además de la seguridad privada para garantizar el orden y varios hoteles están abiertos para los turistas locales y extranjeros que lleguen a la feria.



Dentro de la programación a desarrollarse durante los diez días de feria, están además del concierto de Miriam Hernández, la apertura con el Teletón 2008, corridas de toros, coronación de la reina de la feria, carrera de cinta en bicicleta, campo traviesa, pared de escalamiento, concierto de bandas musicales, actividades deportivas, festival de música campesina, santa misa en el Cerro de la Cruz, festival de compra, juegos infantiles entre otras actividades que le darán brillo a esta hermosa feria nacional.